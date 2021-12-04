Россия планирует наступление на Украину при участии 175 тысяч военных – разведка США

Американская разведка выяснила, что Россия может осуществить вторжение в Украину уже в начале следующего года. Для этого страна-агрессор может задействовать 175 тысяч военных сразу на нескольких фронтах.

Об этом говорят официальные лица США, а также свидетельствуют разведданные, пишет The Washington Post. В издании отмечают, что, создавая такую напряженность и угрозу для Украины, Кремль требует от Вашингтона гарантий, что наша страна не станет членом НАТО, а Альянс откажется от определенных военных мероприятий на территории Украины и вокруг нее.

По данным разведки, сейчас вблизи украинской границы в четырех местах сосредоточены 50 боевых тактических групп армии РФ. Это примерно половина их того количества военных, которых Москва планирует перебросить к нашим границам. Вблизи Украины также были замечены российский танки и артиллерия, которые перевезли туда недавно.

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Анализ вероятных планов РФ со стороны США основывается на спутниковых снимках. В американской разведке считают, что сейчас возле украинской границы около 70 тысяч военнослужащих России.

Представитель администрации президента США Джо Байдена рассказал Associated Press, что в последнее время также активизировалась российская пропаганда, призванная очернить Украину и НАТО накануне потенциально возможного наступления РФ.

"Мы знали о действиях России в течение длительного времени, и я ожидаю, что у нас будет долгая дискуссия с Путиным", – сказал Байден в пятницу, 3 декабря.

Напомним: глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что переговоры Байдена с Путиным могут состояться уже на следующей неделе – 7 декабря. Главной темой обсуждения станет безопасность на Европейском континенте.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Байден заявил, что в случае вторжения России в Украину США введут против Кремля специальный "комплекс инициатив". Он уже разрабатывается в Белом доме.