Захарова отреагировала на данные США об угрозе вторжения РФ в Украину: имеем законное право

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Россия накопила свои войска у границ Украины якобы в результате маневров НАТО в Черном море. По ее словам, США должны быть озабочены не российскими войсками, а своими якобы агрессивными действиями.

Представитель МИД РФ считает, что Соединенные Штаты якобы "проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на России". Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

По словам Захаровой, США создают провокационные действия вблизи российских границ. При этом данные американской разведки о скоплении российских войск возле Украины она оправдала законным правом суверенного государства.

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Как сообщал OBOZREVATEL, американская разведка выяснила, что Россия может осуществить вторжение в Украину уже в начале следующего года. Для этого страна-агрессор может задействовать 175 тысяч военных сразу на нескольких фронтах.

По данным разведки, сейчас вблизи украинской границы в четырех местах сосредоточены 50 боевых тактических групп армии РФ. Это примерно половина из того количества военных, которых Москва планирует перебросить к нашим границам. Вблизи Украины также были замечены российские танки и артиллерия, которые перевезли туда недавно.

Напомним: глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что переговоры президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным могут состояться уже на следующей неделе – 7 декабря. Главной темой обсуждения станет безопасность на Европейском континенте.

Байден же заявил, что в случае вторжения России в Украину США введут против Кремля специальный "комплекс инициатив". Он уже разрабатывается в Белом доме.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также предупредил Россию об экономических и политических последствиях в случае дальнейшей агрессии против Украины.