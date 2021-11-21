Россия может атаковать Украину уже в январе 2022 года, – глава ГУР Буданов

Более 92 тысяч военнослужащих Российской Федерации сейчас скоординированы у границ с Украиной. Совершить атаку страна-агрессор якобы готовится уже к концу января-началу февраля 2021 года.

Вероятно, она будет включать в себя артиллерийские и бронетанковые наступления с последующими десантными ударами, авиаудары на востоке, нападения в Мариуполе и Одессе и меньшие вторжения через Беларусь. Об этом в интервью Military Times заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов.

Он напомнил о масштабных военных учениях РФ "Запад-2021", которые показали, что Кремль способен одновременно перебросить более 3500 военнослужащих воздушно-десантных и специальных операций.

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При этом Буданов убеждает, что атака, которую сейчас готовит Россия, будет более разрушительной по сравнению с любыми другими действиями российских войск, начиная с 2014 года.

По его словам, Киев просчитывает разные сценарии того, как может развиваться потенциальная атака. Учитывая и то, что вблизи границ страна окружена большим количеством российских тактических групп.

"Россия увеличивает количество войск и вооружения в оккупированном Крыму, стягивает системы баллистических ракет малой дальности "Искандар" и прочее вооружение к границе. Жесткие погодные условия в январе-феврале никак не отговорят россиян от нападения. Для нас и россиян это не проблема", – подчеркнул глава ГУР Минобороны.

Вместе с тем, предупредил, что свои атаки РФ начнет только после серии психологических операций. В настоящее время Кремль уже проводит их – с целью внутренне или внешне дестабилизировать ситуацию в Украине и подорвать ее обороноспособность.

По данным разведки, эти усилия включают в себя действия российской пропаганды, направленные на организацию длительных протестов против COVID-вакцинации, разжигания беспорядков, связанных с экономикой и снабжением энергоносителей. Также РФ пытается поднять антиправительственные настроения в украинском государстве с помощью "вагнергейта".

"Они хотят подтолкнуть к беспорядкам из-за протестов и митингов, подтверждающих антиправительственные настроения людей. Российские психологические операции используют, чтобы показать, что "власть предала народ", – подчеркнул Буданов.

Он выразил убеждение, что и миграционный конфликт на белорусско-польской границе тоже является частью таких усилий страны-агрессора.

В заключение глава ГУР отметил, что предположения украинской и американской разведок относительно времени возможной атаки России на Украину очень похожи.

"Наши оценки почти такие же, как у американских коллег. Конец января или начало февраля 2022 года", – подытожил Буданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, со своей стороны новоизбранный министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия не прибегнет к масштабному наступлению на Украину. Кроме этого, ВСУ всегда готовы дать отпор агрессору.