Украину хотят взять в кольцо: обнародована карта вероятных путей наступления России
Оценка украинской разведкой того, как будет разворачиваться потенциальное нападение России, показывает, что страна оцеплена многочисленными тактическими группами батальонов российских войск. Десятки тысяч военных и множество техники будто бы "пытаются" взять ее в кольцо.
О подготовке РФ к вероятной атаке заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью Military Times. Он отметил, что оценки нашей и американской разведки в этом совпадают, а издание опубликовало карту (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
На изображении концентрация российских сил заметна вдоль Крымского полуострова, восточной и северной границы с Россией и Беларусью.
Разведчики сравнивают количество военных и техники (постоянных и измененных) с той, сосредоточение которой страна-агрессор демонстрировала в апреле 2021-го. По некоторым показателям она меньше, а по другим осталась прежней.
В частности, по состоянию на ноябрь речь идет о:
батальонно-тактических группах – 40;
личном составе военнослужащих – 94 000;
танках – 1200;
бронеавтомобилях – 2900;
артиллерии – 1600;
самолетах – 330;
вертолетах – 240;
кораблях – 75;
субмаринах – 6.
Напомним: министр обороны Алексей Резников исключил вероятность масштабного наступления России на Украину. По его словам, акцент на это со стороны американской разведки понятен – для западных партнеров перемещения сил РФ становятся неожиданностью, в то время как украинские военнослужащие наблюдают это не первый год.
В то же время Кирилл Буданов предупредил, что РФ таки может напасть на Украину уже в январе или феврале 2022 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, после выхода в свет интервью начальника ГУР Минобороны Украины на него отреагировали в Кремле. В частности, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков назвал это "искусственно созданной истерией", и отметил, якобы на фоне этого украинцы "будут идти на провокации", чтобы оправдать заявления Запада.