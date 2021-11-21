Украину хотят взять в кольцо: обнародована карта вероятных путей наступления России

Оценка украинской разведкой того, как будет разворачиваться потенциальное нападение России, показывает, что страна оцеплена многочисленными тактическими группами батальонов российских войск. Десятки тысяч военных и множество техники будто бы "пытаются" взять ее в кольцо.

О подготовке РФ к вероятной атаке заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью Military Times. Он отметил, что оценки нашей и американской разведки в этом совпадают, а издание опубликовало карту (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На изображении концентрация российских сил заметна вдоль Крымского полуострова, восточной и северной границы с Россией и Беларусью.

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Разведчики сравнивают количество военных и техники (постоянных и измененных) с той, сосредоточение которой страна-агрессор демонстрировала в апреле 2021-го. По некоторым показателям она меньше, а по другим осталась прежней.

В частности, по состоянию на ноябрь речь идет о:

батальонно-тактических группах – 40;

личном составе военнослужащих – 94 000;

танках – 1200;

бронеавтомобилях – 2900;

артиллерии – 1600;

самолетах – 330;

вертолетах – 240;

кораблях – 75;

субмаринах – 6.

Напомним: министр обороны Алексей Резников исключил вероятность масштабного наступления России на Украину. По его словам, акцент на это со стороны американской разведки понятен – для западных партнеров перемещения сил РФ становятся неожиданностью, в то время как украинские военнослужащие наблюдают это не первый год.

В то же время Кирилл Буданов предупредил, что РФ таки может напасть на Украину уже в январе или феврале 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, после выхода в свет интервью начальника ГУР Минобороны Украины на него отреагировали в Кремле. В частности, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков назвал это "искусственно созданной истерией", и отметил, якобы на фоне этого украинцы "будут идти на провокации", чтобы оправдать заявления Запада.