Приземление валькирий: Bellingcat опубликовало первую часть расследования по 'вагнергейту'

Операция по захвату 33 российских наемников частной военной компании Вагнера была продумана и проводилась украинской разведкой вместе со Службой безопасности Украины. К такому выводу пришли в Bellingcat по результатам расследования, длившегося год.

Его результаты были обнародованы 17 ноября. Большинство из боевиков, которых впоследствии задержали в Беларуси, воевали на Донбассе на стороне оккупантов. Расследователи выяснили, что часть была в составе ЧВК Вагнера, часть – в составе так называемого "добровольческого корпуса". Другие же работали на Вооруженные силы РФ или российские спецслужбы.

Главное из материала Bellingcat

Операция была продумана и проводилась Главным управлением разведки Министерства обороны при поддержки Управления контрразведки СБУ.

Видео дня

Начата она была еще в 2018 года, но тогда речь шла о сборе разведданных, а к концу 2019 года она приняла новый оборот.

Цель операции – посадка самолета в Киеве и задержание боевиков.

Сорвана она была после встречи представителей с политическим руководством. Затем сроки проведения были перенесены и позднее "вагнеровцев" задержало в Минске КГБ Беларуси.

Первая часть расследования детально раскрывает вербовку боевиков и завершается на их отправке в Минск. Отметим, кроме текстового варианта Bellingcat планирует представить еще два документальных фильма – один короткий, а второй – двухчасовой, который выйдет не ранее 2022 года.

Отмечается, что ГУР Минобороны начало собирать разведданные еще в 2018 году, но к концу 2019-го после успеха ряда операций (в частности, захвата подозреваемого по делу о крушении МН17 одного из командиров террористов на Донбассе Владимира Цемаха) появились более амбициозные планы.

В начале 2020 года целью операции стали сотни бывших наемников, которые во время пандемии коронавируса осели в своих родных городах и деревнях в России.

Их планировалось заманивать в третью страну и запрашивать экстрадицию в Украину. но в итоге было решено заманить и задержать несколько десятков основных наемников. На этом этапе была привлечена СБУ, которая составляла короткий список целей, чьи преступления были достаточно серьезными и их можно было бы легко доказать в суде.

Обновляется…