Глава Минобороны – о вторжении РФ в Украину: масштабного наступления не будет, ВСУ готовы дать отпор

Министр обороны Алексей Резников выразил убеждение, что Российская Федерация не пойдет на большое наступление и захват новых украинских территорий. По его словам, Украина и ее Вооруженные силы уже не те, что были в 2014 году.

Мнением глава Минобороны, недавно избранный на эту должность, поделился в интервью изданию "Голос Америки". Разговор состоялся во время его визита в столицу США Вашингтон.

"Не верю в это (масштабное наступление РФ. – Ред.). Давайте не забывать: мы за 8 лет этой войны научились защищаться. Наши Вооруженные силы на высоком уровне, особенно сухопутные войска. Я имел честь с генералом Залужным (Валерием, главнокомандующим ВСУ. – Ред.) четыре дня провести в зоне ООС, общаться с командирами, быть в окопах с солдатами. Там настроение абсолютно боевое, уверенное, люди умеют защищать страну", – отметил Резников.

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Также добавил, что не стоит забывать и о 400 тысячах или более украинских ветеранов, которые уже прошли через этот фронт и в любой момент готовы стать на защиту своей земли. Поэтому, считает министр, такого легкого вероятного прохода российских сил, как в 2014-м, уже не будет.

"Сегодня люди знают, что такое пролитая кровь. Как проливать кровь врага тоже знают и умеют это делать", – подчеркнул он.

По его словам, данные украинской разведки совпадают с теми, которыми владеют американская и европейская разведки по поводу размещения военных и техники страны-агрессора у украинских границ. При этом относительно возможных угроз "оценки могут быть разными".

"Мы не паникуем, потому что за 8 лет этой войны привыкли к угрозе. Соответственно, воспринимаем это спокойнее. А для них это так стало немного неожиданно. Они считают, будто данные свидетельствуют о росте рисков и я с ними соглашаюсь, потому что есть признаки эскалации", – объяснил Резников.

Министр отметил, что для Украины такая реакция партнеров важна. Ведь наконец они стали бить тревогу публично, в том числе и благодаря средствам массовой информации (Washington Post, Politico и другим), что привлекло внимание всего мира.

"Даже в сложной ситуации ищу позитив. В угрозе вижу позитив, что это привлекло внимание цивилизованного мира и сейчас начинается реакция, позволяющая нам продемонстрировать агрессору, что цена агрессии для него будет непомерной", – заверил глава Минобороны.

В заключение он добавил, что сегодня сдержать Россию способны только решительные шаги Запада, а также высокая цена агрессии против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в американской разведке заявили, что Россия пока не решила, что делать со своими войсками, которые до сих пор сосредоточены у украинской границы. В то же время утверждается, что угроза вторжения РФ в Украину до сих пор сохраняется.