Родители возились по хозяйству: в Ривненской области на собственном дворе утонул годовалый ребенок

В Ривненской области на своем дворе утонул годовалый ребенок. Трагедия произошла недавно в одном из сел бывшего Корецкого района (теперь Ривненский район).

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По информации местных СМИ, полиция сообщила, что девочка утонула в емкости с водой, что стояла во дворе. Родители в это время занимались хозяйственными делами неподалеку.

Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть ребенка.

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства трагедии.

Напомним, что недавно в Ривненской области в селе Новостав во время пожара погиб шестилетний мальчик. В этот день он остался дома один и не пошел в лицей. По предварительной информации, родители ребенка во время трагического инцидента были на работе.

Также в городе Южное Одесской области 6-летняя девочка выпала из окна квартиры на 6-м этаже. От полученных травм ребенок скончался на месте до приезда скорой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкасской области скончался пятимесячный мальчик. Согласно заключению экспертизы, причиной смерти стала алкогольная интоксикация. Мать ребенка наказали одним годом условного срока.

Также в апреле 2024 года в днепровской больнице умер шестилетний мальчик, который за два дня до этого отравился клубникой. У ребенка был шок и синдром полиорганной недостаточности, медики не смогли его спасти.

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