На Черкасщине младенец умер от алкогольной интоксикации: матери дали условный срок
В Черкасской области скончался пятимесячный мальчик – согласно заключению экспертизы, причиной стала алкогольная интоксикация. Мать ребенка наказали одним годом условного срока.
Приговор вынес Смелянский горрайонный суд. О трагическом случае рассказало местное интернет-издание "18 000".
Установлено, что в организм малыша попал алкоголь, вызвавший интоксикацию.
В результате пятимесячный младенец умер от сердечно-легочной недостаточности. Это подтвердили после судебно-медицинской экспертизы.
На судебном заседании мать заявила, что действительно не присмотрела за малышами. Однако добавила, что не понимает, как алкоголь попал в организм ее сына.
Она утверждала, что трагический случай произошел не на ее глазах. Женщина раскаивалась и просила строго ее не наказывать.
В результате суд назначил матери погибшего мальчика наказание в виде условного срока на один год.
Как сообщал OBOZ.UA, в апреле в днепровской больнице скончался шестилетний мальчик, который за два дня до этого отравился клубникой. У ребенка был шок и синдром полиорганной недостаточности, медики не смогли его спасти.
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