Продавила москитную сетку: в Одесской области 6-летняя девочка выпала из окна и погибла

В городе Южный Одесской области 6-летняя девочка выпала из окна квартиры на 6-м этаже. От полученных травм ребенок скончался на месте до приезда "скорой".

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Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Одесской области. Отмечается, что девочка вылезла на подоконник, продавила москитную сетку и выпала из открытого окна на асфальт, пока ее 31-летняя мать вышла из комнаты на кухню.

Как говорится в материале, женщина воспитывала ребенка сама, в поле зрения правоохранителей до сих пор не попадала, знакомые и соседи характеризуют ее положительно. О трагедии в полицию сообщили медики.

Полицейские решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, ранее в Николаеве трехлетний ребенок выпал с балкона и погиб. Трагедия произошла в момент, когда родители мальчика спали. Балкон был завален коробками и коврами, которыми мальчик воспользовался как ступеньками и выпал из окна.

В горсовете отметили, что именно загроможденность балкона и стала одной из причин гибели ребенка: если бы там не было коробок и других вещей, малыш не смог бы перелезть через перила и выпасть.

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