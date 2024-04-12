Болел живот, появилась сыпь: в больнице Днепра умер шестилетний мальчик, съевший клубнику
В днепровской больнице умер мальчик шести лет, который за два дня до этого отравился клубникой. У ребенка был шок и синдром полиорганной недостаточности, медики не смогли его спасти.
Об этом сообщает издание "Информатор Днепр", ссылаясь на собственные источники. Случай с отравлением произошел 9 апреля в Павлограде.
Отмечается, что после употребления клубники мальчику стало плохо. У него была диарея, болел живот, повысилась температура и появилась сыпь.
Как пишет издание, у ребенка начала развиваться полиорганная недостаточность и шоковое состояние. Только на следующий день, 10 апреля, мальчика доставили в больницу в Павлограде, а после этого – в медучреждение Днепра.
Врачи оказались бессильны. Утром 11 апреля ребенок скончался в больнице. Другие детали трагического инцидента пока неизвестны.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве врачи зафиксировали три случая отравления детей сладостями. По словам медиков, они ели шоколад с содержанием наркотических веществ.
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