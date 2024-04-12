Болел живот, появилась сыпь: в больнице Днепра умер шестилетний мальчик, съевший клубнику

В днепровской больнице умер мальчик шести лет, который за два дня до этого отравился клубникой. У ребенка был шок и синдром полиорганной недостаточности, медики не смогли его спасти.

Об этом сообщает издание "Информатор Днепр", ссылаясь на собственные источники. Случай с отравлением произошел 9 апреля в Павлограде.

Отмечается, что после употребления клубники мальчику стало плохо. У него была диарея, болел живот, повысилась температура и появилась сыпь.

Как пишет издание, у ребенка начала развиваться полиорганная недостаточность и шоковое состояние. Только на следующий день, 10 апреля, мальчика доставили в больницу в Павлограде, а после этого – в медучреждение Днепра.

Врачи оказались бессильны. Утром 11 апреля ребенок скончался в больнице. Другие детали трагического инцидента пока неизвестны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве врачи зафиксировали три случая отравления детей сладостями. По словам медиков, они ели шоколад с содержанием наркотических веществ.

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