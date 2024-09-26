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Родители были на работе: в Ривненской области в пожаре погиб 6-летний мальчик. Фото

Иванна Шепель
Расследования
1 минута
1,4 т.
Родители были на работе: в Ривненской области в пожаре погиб 6-летний мальчик. Фото

В Ривненской области в селе Новостав 25 сентября около 16:00 во время пожара погиб шестилетний мальчик. По предварительной информации, родители ребенка во время трагического инцидента были на работе.

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Мальчик остался дома один из-за болезни и не пошел в лицей. Об этом сообщила полиция Ривненской области.

Около 14:00 во дворе с ребенком общалась соседка, а примерно через час женщина заметила дым с крыши летней кухни. Она немедленно позвонила по телефону хозяевам, которые вызвали спасателей.

Родители были на работе: в Ривненской области в пожаре погиб 6-летний мальчик. Фото

До прибытия пожарных все пытались потушить пламя самостоятельно. После того как огонь потушили, спасатели обнаружили тело мальчика на чердаке.

Родители были на работе: в Ривненской области в пожаре погиб 6-летний мальчик. Фото

Следователи открыли досудебное расследование по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство с отметкой "несчастный случай"). Специалисты устанавливают причину возгорания.

В семье, кроме погибшего, воспитываются еще двое детей 10 и 13 лет, которые на момент трагедии были в учебном заведении.

Родители были на работе: в Ривненской области в пожаре погиб 6-летний мальчик. Фото

Напомним, что в Броварском районе Киевской области во время проверки информации о задымлении в жилом доме спасатели обнаружили тела двух человек. К сожалению, медики только констатировали смерть мужчин. Причины трагического случая установят правоохранители.

Также в селе Тарасовка Киевской области, по информации следствия, местный житель, убирая свой земельный участок, жег сухостой. В результате огонь перекинулся на промышленные ангары и уничтожил три грузовых автомобиля.

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