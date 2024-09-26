Родители были на работе: в Ривненской области в пожаре погиб 6-летний мальчик. Фото

В Ривненской области в селе Новостав 25 сентября около 16:00 во время пожара погиб шестилетний мальчик. По предварительной информации, родители ребенка во время трагического инцидента были на работе.

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Мальчик остался дома один из-за болезни и не пошел в лицей. Об этом сообщила полиция Ривненской области.

Около 14:00 во дворе с ребенком общалась соседка, а примерно через час женщина заметила дым с крыши летней кухни. Она немедленно позвонила по телефону хозяевам, которые вызвали спасателей.

До прибытия пожарных все пытались потушить пламя самостоятельно. После того как огонь потушили, спасатели обнаружили тело мальчика на чердаке.

Следователи открыли досудебное расследование по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство с отметкой "несчастный случай"). Специалисты устанавливают причину возгорания.

В семье, кроме погибшего, воспитываются еще двое детей 10 и 13 лет, которые на момент трагедии были в учебном заведении.

Напомним, что в Броварском районе Киевской области во время проверки информации о задымлении в жилом доме спасатели обнаружили тела двух человек. К сожалению, медики только констатировали смерть мужчин. Причины трагического случая установят правоохранители.

Также в селе Тарасовка Киевской области, по информации следствия, местный житель, убирая свой земельный участок, жег сухостой. В результате огонь перекинулся на промышленные ангары и уничтожил три грузовых автомобиля.