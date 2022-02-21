Просто сравните размер воронки: Россию снова уличили во лжи об обстрелах на Донбассе. Фото и видео

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко опубликовал видео, на котором подтверждается ложь российских пропагандистов о якобы обстрелах Донбасса со стороны ВСУ. Так, РосСМИ "просчитались" с размером воронки, которая могла возникнуть от разрыва снаряда 120-мм калибра.

Кроме того в подтверждение лживости пропагандистов нардеп привел видео и фото с украинским военным. Об этом говорится в Telegram-канале "Гончаренко" (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Гончаренко, в сюжете пропаганды рассказывается о якобы разрыве 120-мм снаряда, в результате которого якобы погиб шахтер.

"Вы сейчас увидите видео, которое состоит из 2 кусков. Первое – сюжет роспропаганды о якобы "убийстве шахтера миной 120-го калибра". Второе – из сюжета украинского телеканала, еще давно. Просто сравните размер воронки от 120-ки в сюжете лгунов Симоньян, и какая воронка бывает на самом деле", – написал нардеп.

Видео дня

Также нардеп привел еще одно доказательство лжи российских СМИ. В частности, он показал фото с воронкой от разрыва 120-мм, а "доказательства" пропагандистов назвал "петардой для разгона паники".

Напомним, российские пропагандисты заявили, что украинские военные якобы обстреляли пограничный пункт ФСБ РФ в Ростовской области в 150 м от границы. Снаряд, полностью разрушивший здание, якобы был выпущен утром 21 февраля.

Стоит отметить, что распространение российскими пропагандистами дезинформации об Украине в последнее время становится обычным делом. Так, в частности, фейками являются массовая эвакуация населения из Донецка в РФ, попадание снаряда на российскую территорию, а также подрыв подстанции "Правым сектором" в "ДНР", о чем ранее в своем Telegram-канале сообщил блогер Денис Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти террористической организации "ДНР" задержали якобы "агента украинской разведки", причастного к подрыву машины начальника "Народной милиции республики" Дениса Синенкова. Но в Украине разоблачили очередной фейк России с "задержанием украинского агента". Как оказалось, Антон Мацанюк за последние пять лет не бывал на территории Украины и пропуска через линию разграничений не имеет. Зато в 2016-18 годах он несколько раз пересекал границу "республики" с Россией.

Российская Федерация проводит информационно-психологическую операцию не только против ВСУ, но и всей нашей страны в целом. Многочисленные видео передвижения смертоносной военной техники к нашей границе, фейковые сюжеты в росСМИ, разгон нужной информации в социальных сетях выполняют сразу несколько задач Кремля. Самые главные из которых – дискредитировать армию, деморализовать украинцев и сломить сопротивление. Что происходит и как с этим справиться – читайте в материале OBOZREVATEL.