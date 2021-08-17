Появилось новое видео из дома погибшего мэра Кривого Рога: запечатлен момент возможного выстрела
В сети появилось новое видео из дома погибшего мэра Кривого Рога Константин Павлова, который получил смертельное огневое ранение в собственном доме 15 августа. На видеозаписи якобы зафиксирован момент самого выстрела.
Видеозапись появился в криворожском сегменте соцсетей, позже его обнародовали на youtube-канале "Днепр Оперативный". На данном видео, как и на предыдущих, нет прямых доказательств версии о самоубийстве городского головы Кривбасса (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).
Сам инцидент произошел в селе Вольное Днепропетровской области. Константин Павлов на тот момент находился в своем загородном доме. На камеры видеонаблюдения попали фрагменты перед трагическим событием. Соответствующие видео начали появляться в сети от якобы никому не известных источников. Новые кадры попали в сеть тем же образом.
Как видно из новых кадров, какой-то человек сидит у двери. Его лица не видно на видео – только ноги человека, которые выступают в дом через дверной проем.
В какой-то момент эти ноги буквально 30 сек дергаются, что можно расценить, как момент выстрела.
На кадрах также видно, что после этого ноги сместились на небольшое расстояние в сторону выхода из веранды.
Напомним, отрывки видео с места гибели мэра Кривого Рога Константин Павлова начали появляться в сети в день его смерти 15 августа. Однако эти кадры содержат ряд непонятных деталей, которые заметили пользователи.
Так, на видео и фото с места гибели чиновника нашли несоответствия. На видеозаписи с камер наблюдения человек без носков, а на снимках, сделанных после смерти, – уже в носках.
Кроме того, Павлов погиб 15 августа, а видео с камер видеонаблюдения от 14 августа. Кстати, как и новый отрывок.
Как сообщал OBOZREVATEL, в полиции рассматривают три версии случившегося: убийство, самоубийство (в частности доведение до суицида) или неосторожного обращения с оружием.
Кстати, в доме нашли две записки, но в одной конкретно не сказано о намерении покончить с жизнью.
Более подробно о карьере и скандалы погибшего политика можно почитать в нашем материале.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL :
Правоохранителей на место гибели Павлова вызвал его помощник. Он приехал в домовладения в селе Вольное по просьбе жены чиновника.
Ексмер Кривого Рога Юрий Вилкул убежден, что смерть Павлова ни была самоубийством.
Украинский спецназовец указал, что рядом с телом лежал охотничий карабин "Сайга". Его проволочный пример, который был разложен, вероятно, мог послужить основанием для предположений об убийстве мужа.