Появилось новое видео из дома погибшего мэра Кривого Рога: запечатлен момент возможного выстрела

В сети появилось новое видео из дома погибшего мэра Кривого Рога Константин Павлова, который получил смертельное огневое ранение в собственном доме 15 августа. На видеозаписи якобы зафиксирован момент самого выстрела.

Видеозапись появился в криворожском сегменте соцсетей, позже его обнародовали на youtube-канале "Днепр Оперативный". На данном видео, как и на предыдущих, нет прямых доказательств версии о самоубийстве городского головы Кривбасса (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Сам инцидент произошел в селе Вольное Днепропетровской области. Константин Павлов на тот момент находился в своем загородном доме. На камеры видеонаблюдения попали фрагменты перед трагическим событием. Соответствующие видео начали появляться в сети от якобы никому не известных источников. Новые кадры попали в сеть тем же образом.

Видео дня

Как видно из новых кадров, какой-то человек сидит у двери. Его лица не видно на видео – только ноги человека, которые выступают в дом через дверной проем.

В какой-то момент эти ноги буквально 30 сек дергаются, что можно расценить, как момент выстрела.

На кадрах также видно, что после этого ноги сместились на небольшое расстояние в сторону выхода из веранды.

Напомним, отрывки видео с места гибели мэра Кривого Рога Константин Павлова начали появляться в сети в день его смерти 15 августа. Однако эти кадры содержат ряд непонятных деталей, которые заметили пользователи.

Так, на видео и фото с места гибели чиновника нашли несоответствия. На видеозаписи с камер наблюдения человек без носков, а на снимках, сделанных после смерти, – уже в носках.

Кроме того, Павлов погиб 15 августа, а видео с камер видеонаблюдения от 14 августа. Кстати, как и новый отрывок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полиции рассматривают три версии случившегося: убийство, самоубийство (в частности доведение до суицида) или неосторожного обращения с оружием.

Кстати, в доме нашли две записки, но в одной конкретно не сказано о намерении покончить с жизнью.

Более подробно о карьере и скандалы погибшего политика можно почитать в нашем материале.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

Правоохранителей на место гибели Павлова вызвал его помощник. Он приехал в домовладения в селе Вольное по просьбе жены чиновника.