Полиция задержала арендаторку отеля на Винниччине, где в пожаре погибла девушка

Правоохранители Винниччины задержали женщину, которая является арендатором гостинично-ресторанного комплекса "Батерфляй", где 22 декабря произошел пожар. Во время ЧП, напомним, люди выпрыгивали с шестого этажа – так погибла девушка, два человека пострадали.

Ответственному лицу грозит до восьми лет тюрьмы. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области.

Отмечается, что 46-летнюю арендатора гостинично-ресторанного комплекса в селе Селище задержали в процессуальном порядке. В настоящее время она находится в изоляторе временного содержания.

Следствие ведется в рамках ч. 2 ст. 270 УКУ – о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.

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Лицу, которое судом будет признано виновным, грозит до 8 лет лишения свободы. При этом полицейские пока устанавливают причины и все обстоятельства трагедии в отеле под Винницей.

Напомним, что пожар в "Баттерфляе" произошел около трех часов ночи в среду. На его момент в отеле находились 56 человек, в том числе 53 детей 6-15 лет. Они приехали в регион на соревнования и остановились в этом комплексе.

Трое работников заведения вынуждены были спасаться от огня через окно на шестом этаже – они прыгали на пожарную лестницу и получили многочисленные травмы. Так, в результате падения с высоты погибла девушка 19 лет.

Пострадавших мужчину и женщину госпитализировали. Первый получил политравму с поражением костного мозга, после операции его состояние оставалось как тяжелое и нестабильное. Женщина в больницу попала с многочисленными переломами и 40% ожогов тела.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 22 декабря вспыхнул грузовик возле АЗС в Голосеевском районе. В результате ЧП никто не пострадал.