Прыгали с шестого этажа: появились подробности о состоянии пострадавших в результате пожара в отеле под Винницей. Видео

В результате ночного пожара в отеле под Винницей двое пострадавших остаются в больнице. Они прыгали с 6-го этажа на пожарную лестницу и получили многочисленные телесные повреждения.

Медицинский директор больницы скорой помощи Богдан Трохименко рассказал, что за жизнь одного из пострадавших борются врачи. Об этом идет речь в сюжете ТСН (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В местном медучреждении рассказали, что пострадавшему мужчине провели операцию. У него тяжелая политравма с поражением костного мозга. Также медики диагностировали черепно-мозговую травму. Его состояние остается крайте тяжелым и не стабильным. Медики делают все возможное, чтобы спасти мужчине жизнь.

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Также с места происшествия госпитализировали женщину. У нее диагностировали переломы. Кроме того, около 40% поверхности тела в ожогах.

Напомним, в пожаре в шестиэтажном отеле "Баттерфляй", который произошел в ночь на 22 декабря в Винницкой области, погибла 19-летняя сотрудница комплекса. Она выпрыгнула из окна шестого этажа, спасаясь от огня.

Происшествие произошло в ночь на среду в селе Селище в 30 км от областного центра. Возгорание возникло на кровле комплекса отдыха, площадь пожара составляла 800 квадратных метров. Над тушением работали 44 спасателя и 13 единиц техники. Пожарным удалось локализовать возгорание в 05:09, и уже менее чем через 20 минут пожар был ликвидирован.