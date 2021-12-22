Выпрыгнула из окна, спасаясь от огня: появились подробности о погибшей в пожаре под Винницей 19-летней девушке

В пожаре в шестиэтажном отеле "Баттерфляй", который произошел в ночь на 22 декабря в Винницкой области, погибла 19-летняя сотрудница комплекса. Она выпрыгнула из окна шестого этажа, спасаясь от огня.

Как сообщает ТСН, на месте продолжают работать спасатели. Отмечается, что огонь потушили, но пластик и дерево все еще тлеют. Выпрыгивая с окон 6 этажа, также пытались спастись еще двое людей девушка и мужчина. Они травмировались и были доставлены в больницу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Начальник ГСЧС Украины в Винницкой области Руслан Шевчук сообщил журналистам, что из-за НП еще до приезда спасателей было эвакуировано 56 человек, практически все – дети от 6 до 15 лет, которые приехали на соревнования и остановились в данном комплексе.

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Причины возгорания на данный момент не называют, следователи займутся их выяснением, как только спасатели полностью все потушат. При этом уже открыто уголовное производство по факту нарушения требований пожарной безопасности.

Как позже сообщила пресс-секретарь главного управления национальной полиции в Винницкой области Анна Олийнык, погибшая девушка родом из Крыма, пишет "Сегодня". В последнее время она жила и работала в гостинице.

Что касается пострадавших, как проинформировала Олийнык, у девушки 40 процентов ожогов и тяжелые политравмы. Мужчина в тяжелом состоянии: у него сломанные ноги и ушиб внутренних органов. Обоих прооперировали.

Напомним, ЧП произошло около 02:55 среды в селе Селище в 30 км от облцентра. Возгорание возникло на кровле комплекса отдыха, площадь пожара составляла 800 квадратных метров. Над тушением работали 44 спасателя и 13 единиц техники. Пожарным удалось локализовать возгорание в 05:09, и уже менее чем через 20 минут пожар был ликвидирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря в Николаеве вспыхнула проводка в девятиэтажке, что привело к пожару. Из задымленного дома спасатели эвакуировали десятки жителей.