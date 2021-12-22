Под Винницей в пожаре в отеле погиб человек, есть пострадавшие. Фото

На Винниччине ночью 22 декабря произошел пожар в шестиэтажном отеле "Баттерфляй". В результате погиб человек и еще двое пострадали.

ЧП произошло около 02:55 среды в селе Селище в 30 км от облцентра. О нем информирует Telegram-канал ГСЧС Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что возгорание возникло на кровле комплекса отдыха, площадь пожара составляла 800 квадратных метров.

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На момент инцидента в заведении находились более полусотни человек, большинство из которых – дети.

Еще до приезда спасателей из помещения эвакуировали 56 постояльцев, среди которых 53 несовершеннолетних (2006-2016 годов рождения).

Над тушением работали 44 спасателя и 13 единиц техники. Пожарным удалось локализовать возгорание в 05:09, и уже менее чем через 20 минут пожар был ликвидирован. ликвидировали.

Подтверждено, что в огне погиб один человек. Информация о жертве и пострадавших уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Виннице в частном доме обнаружили мертвыми трех человек. Предварительно, причиной гибели людей могло стать отравление угарным газом.