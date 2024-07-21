Полиция показала фото и видео с возможным подозреваемым в убийстве Фарион: основные приметы

Правоохранители устанавливают личность и местонахождение мужчины. Он может быть причастен к убийству Ирины Фарион.

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Об этом идет речь в сообщении Нацполиции. Там добавили, что не нужно самостоятельно задерживать разыскиваемого мужчину или похожих на него лиц.

"Если вы владеете информацией, которая поможет идентифицировать личность и установить местонахождение разыскиваемого злоумышленника – звоните по номерам 0684409164, 0933450461 или на оперативную линию 102", – добавили в полиции.

Приметы разыскиваемого:

– возраст – около 20 лет;

– рост – 170-180 см;

– худощавого телосложения.

К моменту совершения преступления возможно был одет в:

– спортивные штаны темного цвета;

– черная кофта с длинным рукавом, сверху которой – футболка красного цвета с белыми полосками на рукавах и надписью белыми латинскими буквами на лицевой стороне;

– на голове – панама темного цвета с эмблемой по центру, с широкими полями;

– на ногах – белые высокие носки, кроссовки черво-черные с белой подошвой;

– на руках – красные перчатки.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в пятницу, 19 июля, во Львове неизвестный мужчина выстрелил в Ирину Фарион, предварительно из пистолета Макарова. В 23:20 она скончалась в реанимации, несмотря на усилия врачей.

По словам соседей, за Фарионом следил неизвестный мужчина. Каждый день он сидел на скамейке под ее домом.

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают сразу несколько версий убийства Фарион. Среди них – ее общественная и политическая деятельность, а также личная неприязнь. Также не исключают, что убийство могло быть спланировано по заказу органов власти РФ.

Президент Владимир Зеленский накануне рассказал, что отрабатываются все доступные камеры наблюдения, идет опрос свидетелей, обследуется территория нескольких районов.

В воскресенье, 21 июля, возле Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла во Львове прощаются с убитым украинским языковедом Ириной Фарион. Почтить последнюю память погибшей пришли сотни людей.

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