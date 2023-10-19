Поймали на горячем: СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал удары РФ по Харькову. Фото
Служба безопасности Украины задержала "на горячем" агента ФСБ РФ, который корректировал российские удары по Харькову. Предателем оказался работник фармацевтической компании – за деньги он фиксировал, в частности, последствия атак на заводы оборонно-промышленного комплекса. Оккупанты завербовали его в марте 2023 года, теперь фигуранту грозит пожизненное заключение.
Об этом 19 октября сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, контрразведка спецслужбы задержала агента в момент, когда он доразведывал места "прилетов" в Харькове.
По указанию российских окупантов мужчина ездил по Харьковщине и скрыто фиксировал последствия атак.
Больше всего агрессора интересовали данные о возможных огневых поражениях заводов оборонно-промышленного комплекса Украины.
Сообщения с координатами объектов и другими данными предатель отправлял своему "куратору" через мессенджер.
Для маскировки "сеансов" связи он использовал сим-карты мобильных операторов РФ, на которые регистрировал анонимные аккаунты.
За выполненные задания он получал "денежное вознаграждение" на криптокошелек.
Разведданные требовались врагу для подготовки новых и корректировки повторных ракетных и дроновых атак.
Предатель, работник местной фармацевтической компании, был завербован ФСБ в марте 2023 года.
Активный пользователь прокремлевских Telegram-каналов публиковал антиукраинские сообщения, чем обратил на себя внимание вражеских спецслужб.
Во время обыска у него обнаружили телефоны, по которым он связывался с оккупантами.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).
Фигурант заключен под стражу. Ему грозит пожизненное заключение.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Ранее в СБУ заявили, что на Днепропетровщине задержали агента ГРУ РФ. До апреля его куратором был предатель – "военкор" Владлен Татарский, после ликвидации последнего агент продолжил работать с врагом уже напрямую.
– В Херсоне задержали женщину, которая, по данным следствия, помогала врагу корректировать воздушные атаки по городу. Также она пыталась разведать места дислокации Сил обороны Украины.
– Предательница, которую СБУ поймала за "наведением" ракет на оборонные предприятия Кировоградщины, получила пожизненное заключение.
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