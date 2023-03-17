На Кировоградщине задержали агентку РФ, которая разведывала локации украинского оборонпрома. Фото

Служба безопасности Украины в результате контрдиверсионных мер задержала в Кировоградской области агентку России, которая разведывала локации предприятий украинского оборонпрома. Спецслужбы страны-агрессора дистанционно привлекли ее к сотрудничеству.

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Об этом 17 марта сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, шпионкой оказалась жительница Александрийского района (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По указанию своих кураторов женщина собирала данные о местоположениях объектов военной и критической инфраструктуры Кировоградщины.

В первую очередь спецслужбы РФ интересовались предприятиями, выполняющими государственные оборонные заказы для нужд Вооруженных сил Украины.

Данные злоумышленница должна была передать мессенджером через "связных", входящих в состав оккупационных группировок на восточном фронте.

Информация от шпионки нужна была агрессору для подготовки серии ракетных ударов.

Однако СБУ сработала на опережение и своевременно задержала предательницу в момент фотофиксации ею одного из предприятий.

У подозреваемой изъят телефон, который она использовала для съемки объектов с привязкой к местности и для общения с врагом.

Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ей грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос о помещении фигурантки под стражу.

Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ задержала агента ФСБ – жителя Харькова, который готовил теракты против украинских спецназовцев и военных летчиков. Его поймали при попытке передать данные врагу.

– Сотрудники СБУ сообщили о подозрении настоятелю храма УПЦ МП в Ужгороде. Его обвиняют в разжигании религиозной розни. Установлено, что в декабре он публично оскорблял религиозные чувства верующих, пожелавших праздновать Рождество 25 декабря.

– СБУ разоблачила агентурную группу ГРУ РФ, которая сливала агрессору позиции украинских защитников под Бахмутом. В группу входили две жительницы Краматорска, одна из них была медсестрой боевого подразделения ТрО.