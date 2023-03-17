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На Кировоградщине задержали агентку РФ, которая разведывала локации украинского оборонпрома. Фото

Анна Паскевич
Расследования
3 минуты
4,2 т.
На Кировоградщине задержали агентку РФ, которая разведывала локации украинского оборонпрома. Фото

Служба безопасности Украины в результате контрдиверсионных мер задержала в Кировоградской области агентку России, которая разведывала локации предприятий украинского оборонпрома. Спецслужбы страны-агрессора дистанционно привлекли ее к сотрудничеству.

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Об этом 17 марта сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, шпионкой оказалась жительница Александрийского района (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По указанию своих кураторов женщина собирала данные о местоположениях объектов военной и критической инфраструктуры Кировоградщины.

В первую очередь спецслужбы РФ интересовались предприятиями, выполняющими государственные оборонные заказы для нужд Вооруженных сил Украины.

Данные злоумышленница должна была передать мессенджером через "связных", входящих в состав оккупационных группировок на восточном фронте.

Информация от шпионки нужна была агрессору для подготовки серии ракетных ударов.

Однако СБУ сработала на опережение и своевременно задержала предательницу в момент фотофиксации ею одного из предприятий.

У подозреваемой изъят телефон, который она использовала для съемки объектов с привязкой к местности и для общения с врагом.

Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ей грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос о помещении фигурантки под стражу.

Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств преступления.

На Кировоградщине задержали агентку РФ, которая разведывала локации украинского оборонпрома. Фото
На Кировоградщине задержали агентку РФ, которая разведывала локации украинского оборонпрома. Фото
На Кировоградщине задержали агентку РФ, которая разведывала локации украинского оборонпрома. Фото
На Кировоградщине задержали агентку РФ, которая разведывала локации украинского оборонпрома. Фото
На Кировоградщине задержали агентку РФ, которая разведывала локации украинского оборонпрома. Фото
На Кировоградщине задержали агентку РФ, которая разведывала локации украинского оборонпрома. Фото
На Кировоградщине задержали агентку РФ, которая разведывала локации украинского оборонпрома. Фото
На Кировоградщине задержали агентку РФ, которая разведывала локации украинского оборонпрома. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ задержала агента ФСБ – жителя Харькова, который готовил теракты против украинских спецназовцев и военных летчиков. Его поймали при попытке передать данные врагу.

– Сотрудники СБУ сообщили о подозрении настоятелю храма УПЦ МП в Ужгороде. Его обвиняют в разжигании религиозной розни. Установлено, что в декабре он публично оскорблял религиозные чувства верующих, пожелавших праздновать Рождество 25 декабря.

– СБУ разоблачила агентурную группу ГРУ РФ, которая сливала агрессору позиции украинских защитников под Бахмутом. В группу входили две жительницы Краматорска, одна из них была медсестрой боевого подразделения ТрО.

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