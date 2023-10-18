В Днепропетровской области задержали предателя Украины, который работал на кремлевского 'военкора' Татарского. Фото

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины разоблачила и задержала очередного российского агента, работавшего на российскую военную разведку. Предатель собирал и передавал врагу данные о перемещении Сил обороны Украины в направлениях южного и восточного фронтов.

До апреля текущего года "связным" коллаборанта был еще один предатель, уроженец Донбасса Максим Фомин, называвший себя "военкором" Владленом Татарским, после его ликвидации агент продолжил работать в интересах врага уже напрямую. Подробности рассказали в СБУ.

Видео дня

"Контрразведка Службы безопасности провела на Днепропетровщине многоходовую спецоперацию, в результате которой задержан еще один агент главного управления генштаба ВС РФ (известный как ГРУ). Он собирал разведданные о перемещении Сил обороны в направлениях восточного и южного фронтов", – говорится в сообщении.

Интересно, что "связным" между предателем и военной разведкой государства-агрессора с ноября 2022 года для предателя был еще один коллаборант, российский пропагандист Владлен Татарский.

Однако в апреле 2023 года из схемы сбора захватчиками разведданных Татарский выпал: тогда ему вручили заминированную статуэтку, которая стала причиной смерти пропагандиста.

Далее предатель из Днепропетровской области передавал собранные данные напрямую представителям российского ГРУ.

"После ликвидации вражеского блогера агент пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ все равно вышли на вражеского приспешника, установили его местонахождение и задержали. По данным следствия, агентом оказался житель одного из городов вблизи Днепра. Вражеский информатор имеет две судимости и общий тюремный "стаж" почти 8 лет, который получил за кражи, незаконное завладение транспортными средствами, хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений", – говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, предателя с криминальным прошлым Татарский, который сам в свое время был судим, завербовал дистанционно осенью прошлого года. Внимание на потенциального агента пропагандист обратил, потому что тот оставлял в одном из прокремлевских телеграмм-каналов, связанных с российским ГРУ, многочисленные антиукраинские комментарии.

"Для сбора разведданных фигурант регулярно объезжал окрестности Днепра и скрыто фиксировал маршруты движения подразделений ВСУ. После каждого "сеанса" связи с агрессором он тщательно удалял все отправленные сообщения. Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу оккупантов", – отметили в Службе.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Сейчас он находится под стражей и, если суд признает предателя виновным, может остаться там пожизненно.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении сотруднику спецслужб РФ с позывным "Мексиканец" : злоумышленник, по данным следствия, готовил теракт в киевском метро в 2014 году и организовал взрыв "банки с медом" на блокпосту ВСУ вблизи Луганска в 2015-м.

Он действовал под руководством командующего силами спецопераций РФ Валерия Флюстикова и экс-охранника Путина Алексея Дюмина, который тогда был командиром спецназа российского ГРУ.

В настоящее время Константин Маслянко находится на временно оккупированной территории востока нашего государства.