Наводила ракеты РФ на оборонные предприятия: суд объявил приговор предательнице Украины из Кировоградской области. Фото

Предательница, которая "наводила" российские ракеты на оборонные предприятия Кировоградщины, получила пожизненное заключение. В марте 2023 года она была задержана "на горячем" сотрудниками Службы безопасности Украины.

Об этом 13 октября сообщила пресс-служба СБУ. Как говорится в сообщении, по материалам спецслужбы суд назначил агентке РФ высшую меру наказания.

Следствие установило, что фигурантка "сливала" врагу локации военной и критической инфраструктуры Кировоградской области.

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Благодаря ей РФ неоднократно била ракетами по территории региона. Среди основных целей были предприятия Укроборонпрома и нефтеперерабатывающей отрасли.

Осужденная – жительница Александрийского района, которую ФСБ РФ дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения.

Предательница ездила по области и скрыто фиксировала локации украинских объектов.

Данные она передавала в текстовых сообщениях своему "связному" – террористу оккупационных группировок РФ, воюющему против Украины на востоке. Он, в свою очередь, "отчитывался" куратору из ФСБ России.

В ходе обысков у фигурантки изъяли телефон, который она использовала для связи с врагом.

На основании собранных СБУ доказательств суд признал злоумышленницу виновной в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса).

"Служба безопасности подчеркивает неотвратимость наказания за преступления против нашего государства", – предостерегли в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, бывшей украинской журналистке, экс-ведущей телеканалов Виктора Медведчука Диане Панченко объявили подозрение в госизмене. В настоящее время предательница работает на кремлевскую пропаганду.

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