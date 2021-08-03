Подросток был пьян: всплыли новые детали убийства 6-летней девочки на Харьковщине

Юный житель села Старый Салтов на Харьковщине, которого подозревают в убийстве 6-летней Мирославы Третяк, в день трагедии находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным правоохранителей, 13-летний подросток ударил ребенка по меньшей мере десять раз.

Это установило досудебное расследование по делу. Информация содержится в постановлении Волчанского районного суда от от 29 июля и появилась в Едином госреестре судебных решений 2 августа.

"28.07.2021, в промежуток времени с 16:00 до 18:00, несовершеннолетний, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в помещении заброшенного здания, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений... умышленно нанес потерпевшей не менее 10 ударов тупым твердым предметом в область головы", – говорится в постановлении.

Уточняется, что с заброшенного здания и местности вокруг него следователи изъяли вещественные доказательства. Среди них было несколько фрагментов кирпича. Тогда как из квартиры семьи подозреваемого подростка – средства для стирки и влажную одежда парня.

В присутствии матери и психолога следователи опросили подружку убитой Мирославы. Она рассказала, что в день убийства играла с ней, когда к ним пришел подросток и предложил пойти нарвать яблок. Девочка согласилась, пообещав вернуться, но так и не пришла.

Во время судебного заседания несовершеннолетний признался, что действительно в тот день находился с Мирославой в помещении заброшенного здания в Старом Салтове, расположенном неподалеку от их дома.

"И там наносил ей телесные повреждения, а затем оставил ее без сознания и пошел к себе домой", – указано в постановлении суда.

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