Ушла гулять и не вернулась: на Харьковщине пропала 6-летняя девочка. Фото

В пгт Старый Салтов Харьковской области пропал 6-летний ребенок. Мирослава Третьяк в среду, 28 июля, ушла из своего дома, чтобы погулять, и не вернулась.

Об исчезновении девочки сообщила пресс-служба местного ГУ Национальной полиции Украины на официальном сайте, опубликовав приметы Мирославы. Кроме того, информацию об инциденте распространили местные Telegram-каналы.

Известно, что девочка 2014 года рождения. Когда она ушла гулять, то была одета в желтые шорты и серую футболку.

Приметы пропавшей: на вид ей 6-7 лет, волосы – светло-русые, подстрижены под каре. У ребенка есть шрамы – на правой руке в области локтя и на правой ноге.

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Волонтерский поисковой отряд "Милена" сообщил, что девочка пропала по ул. Некрасова в Старом Салтове около 18:00 среды.

Также уточняется, что обута она была в розовые кроксы. Мирослава худощавого телосложения, рост – около 130 см. Передних молочных зубов у ребенка нет, а шрамы на ноге у нее в области колена.

В полиции призвали граждан помочь с поисками. Информацию о разыскиваемой копы попросили сообщить по телефонам: (057) 4142666, (063) 3230544, 102 или другим удобным способом.

Напомним, что 22 июля на Киевщине в селе Тарасовка двух 4-летних близнецов без сопровождения взрослых заметили возле проезжей части посреди ночи. Оказалось, что мальчики сбежали из дома и даже перелезли через забор, чтобы пойти погулять. Полиция передала детей родителям, которые в это время спали дома.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Харькове ведется поиск Виктории Лукашовой, 1999 года рождения, которая пропала после отдыха в компании молодых людей на Вяловском водохранилище. Харьковчанку видели в последний раз 18 июля.