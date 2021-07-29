Виновный в тюрьму не сядет? Новые подробности убийства 6-летней Мирославы под Харьковом

В Харьковской области жестоко убили 6-летнюю Мирославу Третяк. Преступление совершил 13-летний сосед Богдан Ф., с которым девочка была знакома с рождения. О подростке в районе давно ходила дурная слава, он не раз издевался и убивал животных. Однако на учете в социальных службах ни он, ни семья не состояли. Также пока неизвестно, получит ли Богдан тюремный срок, поскольку ему не исполнилось даже 14 лет.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В среду, 28 июля, в поселке Старая Салтовка рядом с Харьковом пропала 6-летняя Мирослава. Девочка ушла на прогулку, взяв велосипед. Но она долго не возвращалась домой, поэтому мама бросилась на поиски. У подружек ее не было, а последний раз ребенка видели с 13-летним соседским мальчиком Богданом.

Когда мама поинтересовалась у подростка, где ее дочь, тот сначала отрицал, что видел ее. Но позже сказал, что она куда-то ушла. Родители обратились в полицию, к поискам присоединились также волонтеры из общественной организации "Милена".

Как рассказали нам местные жители улицы Некрасова, где находится дом девочки, сначала полиция опросила Богдана, но тот ничего толком не рассказал. Его отпустили и подросток вместе с остальными участвовал в поисках Мирославы.

"Особо он не разговаривал, больше отмалчивался. Кто-то из людей попросил у него телефон, но Богдан не дал. Даже не разблокировал его. Но тогда никто не мог подумать, что с Мирославой случилось что-то плохое. Все надеялись, что ее найдут. И особого внимания на парня не обращали. А он все время пытался направить нас в какую-то другую сторону. Говорил, что нужно идти вон туда", – вспоминает одна из жительниц.

Когда полиция нашла вещи девочки, ее шортики и белье, тогда все поняли, что с ребенком произошло что-то плохое. Чуть позже служебная собака нашла тело девочки в заброшенном здании. У Мирославы было разбито лицо и голова, раны были большими. Такое впечатление, что ее били камнем.

Тогда полицейские забрали Богдана и вскоре он сознался в содеянном.

Родные Мирославы не могут найти себе места от горя. Убийца жил рядом с ними, дети были хорошо знакомы. По данным местного издания newsroom.kh.ua, накануне девочка жаловалась маме на Богдана, говорила, что он выбросил ее обруч.

Тогда женщина сказала, чтобы дочь не связывалась с этим мальчиком и заверила, что поговорит с его мамой. Хотя и раньше мама Мирославы обращалась к матери Богдана и просила, чтобы тот не водился с маленькими детьми.

Про самого Богдана уже давно в Старой Салтовке ходила дурная слава. Еще когда он учился в 4-м классе, три года назад, то о нем сообщали, что парень убил трех беззащитных щенков. Бил их головой об землю и вешал. Он отличался жестокостью, мог издеваться и над маленькими детьми.

Богдан – из многодетной семьи, кроме него у матери есть еще пятеро детей. Часть из них уже взрослые. Богдан является предпоследним ребенком.

В местном сельсовете говорят, что семья в поле зрения социальных служб никогда не попадала. Сама мать утверждает, что ее сын не мог совершить этого убийства.

Когда будут хоронить Мирославу, пока не известно. До 10 часов утра 29 июля полиция проводила следственные действия, потом тело отправили в Харьков на экспертизу.

Полиция открыла производство по ч.2 п. 2 ст. 115 – умышленное убийство. Хотя смогут ли посадить 13-летнего парня – вопрос.

По словам адвоката Виталия Наума, уголовная ответственность в Украине наступает с 18-летнего возраста. В особых случаях она может наступить с 14 лет. Но Богдану всего 13 лет. К тому же, следователям еще придется провести ряд экспертиз, чтобы выяснить, было ли это изнасилование.

"В данном случае ответственность несут родители подозреваемого. Их могут лишить родительских прав и даже открыть дело за неисполнение родительских обязанностей. Также нужно выяснять, в каких условиях он рос, какие отношения у него были со сверстниками. Пока ответить на вопрос, что будет с самим подозреваемым и дадут ли ему срок – сложно", – пояснил Наум.

OBOZREVATEL продолжит следить за ходом расследования и будет сообщать читателям о новых поворотах в деле.