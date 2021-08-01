Мать выпивала, сын устраивал драки: соседи рассказали о семье обвиняемого в убийстве девочки подростка

Подозреваемый в убийстве 6-летней девочки Мирославы Третяк из Харьковской области – Богдан Ф. – живет без отца, с пьющей матерью и старшей сестрой. По словам очевидцев, он часто бывает агрессивным, устраивает драки с другими детьми и кидается на них с палками и камнями.

Кроме того, Богдан не раз убивал животных – топил щенков и котов. Об этом пишет издание Newsroom.

На данный момент подросток находится в приемнике-распределителе для детей. Досудебное расследование проводят по статье "умышленное убийство". Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы, однако школьнику еще не исполнилось 14-ти, когда наступает уголовная ответственность за содеянное.

Видео дня

По словам матери Богдана Ф., в тот злополучный вечер с детьми мог находиться взрослый мужчина, однако правоохранители эту версию опровергают.

"Разговоры о третьем человеке – бред. Я был на месте целые сутки, первым разговаривал с Богданом. Человек был допрошен, дал показания, что он это сделал, было проведено воспроизведение. Следствие поддерживает одну версию – и другой нет", – рассказал начальник облуправления полиции Андрей Рубель.

Кроме того, стало известно, что в день убийства подозреваемый подросток стирал одежду. Когда вечером мать мальчика Галина Ф. пришла с работы, домой вбежал и Богдан.

"Он взял пятилитровую баклажку, налил в таз воду, разделся и стал стирать свою одежду. После этого сын сказал, что пойдет к своим знакомым в общежитие, где есть бесплатный Wi-Fi. Ничего не заподозрив, я развесила одежду сына и отправилась на огород", – отметила Галина Ф.

Напомним: ребенок пропал 28 июля. Девочка играла во дворе с соседом, а потом исчезла. Родители бросились на ее поиски. Тело ребенка обнаружили уже в 23:50 в заброшенном здании пгт Старый Салтов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: