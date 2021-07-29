Издевался над животными и попадал в поле зрения полиции: что известно об убийце 6-летней девочки на Харьковщине

Убийцей 6-летней девочки Мирославы Третьяк из Харьковской области оказался ее 13-летний сосед, вероятно, Богдан Ф. Три года назад его поймали на том, что он издевался над животными.

Тогда мальчик учился в четвертом классе. Об этом OBOZREVATEL рассказали местные жители пгт Старый Салтов, где и жила погибшая.

Соседи говорят, что тогда этот парень жестоко расправился с тремя маленькими щенками, бил их головой об землю. Им интересовалась полиция.

Напомним, трагедия произошла в пгт Старый Салтов на Харьковщине. Вечером 28 июля Мирослава Третьяк ушла на прогулку, но домой так и не вернулась. Родные бросились искать ребенка после 19-ти часов, обратились в полицию, к поискам присоединились и волонтеры.

В результате тело ребенка нашли в 23:50 в заброшенном здании. По сообщению полиции Харьковской области, у девочки было разбито лицо и голова.

Правоохранители уже задержали подозреваемого, им оказался 13-летний сосед, с которым девочку и видели в тот вечер. Неофициально подтверждено, что тот убийца – Богдан Ф. Родные погибшей Мирославы подчеркнули, что мальчик уже во всем признался.

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