Подростка, въехавшего в толпу в Луцке, отправили под домашний арест

Суд избрал меру пресечения 16-летнему подростку, который сбил шестерых людей в Луцке. Парня отправили под домашний арест.

Решение 14 декабря принял Луцкий горрайонный суд Волынской области. Об этом сообщается на сайте ГУНП региона.

Напомним, что 16-летний парень при попытке скрыться от патрульных проехал на красный сигнал светофора и сбил людей на пешеходном переходе. Затем он врезался в дорожный знак и дерево.

В результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе пятилетний ребенок. Тяжелые травмы получила 39-летняя женщина, она находится в реанимации. Остальные получили ушибы и переломы.

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Расследование проводится по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло тяжкие телесные последствия) Уголовного кодекса. Подростку грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

13 декабря парню сообщили о подозрении.

Отметим, что за первые десять месяцев 2021 года (январь-октябрь) в Украине произошло 154 480 ДТП, в которых погибли 2 592 человека и 24 905 были травмированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, автомобиль Renault Megane, за рулем которого находился 16-летний парень, 12 декабря сбил шесть человек на пешеходном переходе.

Позднее выяснилось, что подросток за рулем отцовской машины снимал видео. Также стало известно, что его зовут Дмитрий Рудюк – подробнее о парне читайте в нашем материале.