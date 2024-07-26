Подозреваемый в убийстве Фарион с усмешкой отреагировал на вопросы о мотивах и показал язык дочери языковеда. Видео

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко с усмешкой отреагировал на вопрос о мотивах убийства. В пятницу, 26 июля, ему должны избрать меру пресечения.

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Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Национальной полиции. Так, на вопрос, совершил ли он преступление и признает ли свою вину, подозреваемый ответил: "Будет видно, посмотрим".

Кроме того, когда его попросили объяснить свои действия, парень улыбнулся и ответил: "Следующий вопрос".

Кроме того, Зинченко показал язык дочере Фарион – Софии Личности, очевидно демонстрируя: раскаяние за совершенное подозреваемый не чувствует.

Следует отметить, что сегодня ему объявили подозрение. Прокурорами уже подан в суд запрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Именно на такой мере пресечения прокуроры будут настаивать в суде.

Благодаря видео с камер удалось установить перемещение подозреваемого. Во Львове подозреваемый перед убийством сменил три квартиры. Все дома он выбирал с балконами. Мужчина приехал во Львов 9 июля, 14 июля переехал в другую квартиру, а 18 июля, за день до убийства, – на третью.

Одна из версий убийства Фарион – причастность РФ.

В вечер убийства Фарион ждала с чемоданом такси. Убийца подошел к ней вплотную. "Не более 2 м, 1,5 или метр, следствие покажет", – констатировали правоохранители.

Через два дня после совершения преступления подозреваемый отправился в Днепр.

По данным МВД, подозреваемый в убийстве Ирины Фарион избрал именно ее своей первой жертвой, поскольку она была наиболее беззащитной. Следующей целью для убийства должен был быть нардеп Максим Бужанский.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно о задержании в Днепре подозреваемого в убийстве Фарион. Им оказался парень 2006 года рождения из Днепра по имени Вячеслав Зинченко, игравший за футбольный клуб "МДЮСШ U-19".

По словам министра МВД Игоря Клименко, подозреваемый готовился к преступлению по меньшей мере два месяца, в том числе арендовал как минимум три квартиры во Львове. Его задержали в Днепре спустя несколько дней после убийства.

У следствия достаточно доказательств считать, что именно задержанный 18-летний парень стрелял в Фарион; правоохранители проверили каждый уголок по маршруту отхода преступника и обыскали около 100 га леса, в поиске помогли смарт-камеры видеонаблюдения, рассказал Клименко.

В то же время следствие склоняется к мнению, что Зинченко был лишь исполнителем.

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