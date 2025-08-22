'Плохо к ней относился': Зинченко признался сокамернику, что убил Фарион

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко признался своему сокамернику, что совершил это преступление. Он также назвал причину, по которой убил языковеда.

Запись разговора между Зинченко и его сокамерником представили на заседании Шевченковского районного суда Львова 22 августа. Этот их диалог цитирует "Суспільне".

Прослушивание записи

Текст разговора обвиняемого и его сокамерника зачитал на суде прокурор Дмитрий Петлеваный.

Как следует из диалога, Зинченко убил Ирину Фарион из-за личной неприязни.

"– Малый, ты скажи, ты что-то получил с этого?

– Нет.

– Да, а на*** ты сидишь, на*** ты подписывался на это все, если даже не получил денег? Ну сделали работу, убили человека, я понял, ну кассу дали или вы там на почве патриотизма это сделали?

– На почве личной неприязни", – говорится в стенограмме.

При этом Зинченко уточнил, что плохо относился к языковеду.

Сокамерник Зинченко удивился такому объяснению, и начал допытываться, что такого плохого сделала ему Фарион.

"– Она высказывалась плохо.

– Высказывалась плохо о ком, что?

– В мой адрес.

– В твой адрес?

— Не конкретно в мой.

– А в чей?

– Русскоязычных", – говорится в записи разговора.

Реакция Зинченко на стенограмму

После зачитывания стенограммы обвиняемый Вячеслав Зинченко заявил, что такие записи нельзя считать доказательствами, поскольку он все это говорил "под давлением", чтобы "от него отцепились".

"Это доказательство недопустимо. Поскольку унижали мою честь и достоинство, побуждали признать свою вину, а после того, как я говорил что-то, чтобы от меня отстали, давление уменьшалось. То, что там сказано, не является правдой, я говорил, чтобы от меня отцепились и не давили", – заявил Зинченко.

При этом он не уточнил, как именно "унижали его честь и достоинство" и побуждали признать вину.

Как видно из фото из зала суда, Зинченко одет в бронежилет и носит каску. Никаких следов побоев на нем не наблюдается. Как, впрочем, нет и заявлений стороны защиты о физическом давлении на него.

Что говорят адвокаты Зинченко

Адвокат подозреваемого заявил, что Зинченко должен был быть в камере один, и попросил установить личности тех, кто говорил с его клиентом.

Реакция дочери языковеда Софии Лица на стенограмму

Дочь Ирины Фарион София Лицо заявила, что во время заседания прозвучало фактическое признание обвиняемого Зинченко в убийстве ее матери.

"Никто не имеет права забирать человеческую жизнь. Убийцы должны сидеть пожизненно", – сказала София Особа.

Что предшествовало

19 июля 2024 года во Львове стреляли в Ирину Фарион, она умерла в больнице. Практически сразу среди возможных версий относительно мотива убийства назывался, в частности, "заказ России".

Через несколько дней в Днепре полиция задержала Вячеслава Зинченко, которого подозревают в совершении преступления. В ходе расследования ему было инкриминировано умышленное убийство лица в связи с выполнением им гражданского долга, по мотивам национальной нетерпимости (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115 УК), а также приобретение, ношение, хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Как заявляли в полиции уже после задержания Зинченко, он мог готовить новые убийства. Фарион же он выбрал первой целью, потому что она была наиболее беззащитной.

Как сообщал OBOZ.UA, дочь Ирины Фарион указала на странную деталь, которую заметила на месте убийства своей матери. Женщина акцентировала на том, что в день трагедии чемодан и личные вещи общественного деятеля нашли у подъезда, а ее тело находилось значительно дальше.

