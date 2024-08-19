Печерский суд продлил Тищенко круглосуточный домашний арест: подробности

Народному депутату Украины Николаю Тищенко 19 августа продлили меру пресечения. Под круглосуточным домашним арестом парламентарий будет сидеть до 23 сентября включительно.

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Соответствующее решение принял Печерский районный суд города Киева, передает "Суспільне". Напомним: политик подозревается в незаконном лишении свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

25 июня по этому делу суд направил нардепа под домашний арест на 60 суток без права внесения залога. Адвокаты Тищенко пытались оспорить это, но Киевский апелляционный суд оставил меру пресечения в силе.

Теперь круглосуточный домашний арест продлили еще на 60 суток.

25 июня Тищенко посетили детективы Государственного бюро расследований и представители Офиса генерального прокурора. Депутата заподозрили в незаконном лишении свободы экс-военного в Днепре.

Нападение на добровольца, бойца специального подразделения Главного управления разведки "Кракен" Дмитрия "Сына" Павлова произошло 20 июня в центре Днепра. Мужчине нанесли телесные повреждения. Нападающими оказались охранники Тищенко, их личности установлены, один из них уже задержан.

В ходе обыска в присутствии следственной группы нардеп разбил свой телефон, чтобы не отдать его детективам как вещественное доказательство.

Санкция статьи, инкриминируемая парламентарию, предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 июня после завершения заседания Тищенко заметили в гостинице Hyatt, что и вызвало волну гнева в соцсетях. Оказалось, что электронный браслет на подозреваемого надели не сразу. В Офисе генерального прокурора объяснили, почему так произошло.

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