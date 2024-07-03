Суд Киева оставил Тищенко под круглосуточным домашним арестом: подробности
Киевский апелляционный суд оставил народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко под круглосуточным домашним арестом. Нардеп подозревается в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре и он пытался обжаловать эту меру пресечения.
Об этом сообщает hromadske. Защита Тищенко считает подозрение относительно нардепа необоснованным.
Однако сторона обвинения отрицала это, заявив, что адвокаты Тищенко не предоставили никаких документов в подтверждение своего утверждения, что депутат действовал в рамках ВСК, действует ли эта комиссия, и какое отношение она имеет к ботофермам и колл-центрам.
Сам депутат настаивал, что подавал заявления в милицию о проверках адресов в Днепре, где якобы осуществлялось мошенничество. По его словам, он приехал в город после определений суда об обысках.
Мера пресечения Тищенко продлится до 23 августа.
В зале суда его также спросили о работе ВСК, от которой якобы работал Тищенко во время проверок офисов. Однако четкого ответа депутат не дал.
Ранее сообщалось, что охраннику народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко Константину Цубери в Печерском райсуде Киева избрали меру пресечения. Его отправили под стражу в течение двух месяцев без права внесения залога.
Напомним, 25 июня Печерский суд Киева избрал меру пресечения Тищенко. Его отправили под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.
25 июня Тищенко посетили детективы ДБР и представители Офиса генерального прокурора. Ему сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы эксвоенного в Днепре, в доме депутата провели обыски. В присутствии следственной группы нардеп разбил свой телефон, чтобы не отдать его детективам как вещественное доказательство.
Ранее Тищенко заявил, что не имеет никакой охраны, а в произошедшем в Днепре конфликте его окружали "неравнодушные люди и общественные организации". Ни одну из таких организаций он так и не назвал.
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