Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: украинские военные подавили огонь

За прошедшие сутки, 17 октября, со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. На вооруженные провокации противника силы Операции объединенных сил открывали огонь, заставив его прекратить огневую активность.

Об этом говорится в утренней сводке ООС в Facebook. Отмечается, что потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Также военные уточнили, что обстрелы были зафиксированы:

в направлении Луганского – со станковых противотанковых гранатометов;

в сторону Талаковки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Крымского враг применил станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы;

у Новозвановки – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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По состоянию на 7:00 утра 18 октября нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению", – добавили в ООС.

Напомним, 16 октября в зоне ООС в Донбассе было зафиксировано 11 нарушений режима тишины со стороны наемников России. Из них четыре – с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В штабе ООС отметили, что противник обстреливает позиции ВСУ, чтобы спровоцировать наших защитников на огонь.

Ранее военный эксперт Юрий Кочевенко пояснил, что ВСУ будут отвечать на обстрелы российских наемников на Донбассе симметрично, в частности, с применением тяжелой артиллерии, которая пока отведена от линии разграничения. Такие действия больше не требуют согласования с высшим военным руководством. По его словам, отныне решение об открытии ответного огня принимает тот командир, в распоряжении которого есть огневые средства, необходимые для ответа. Однако первой украинская сторона никогда не начинает обстрелы.

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