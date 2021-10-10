На Донбассе наемники РФ ударили по ВСУ из запрещенного оружия – штаб ООС
На Донбассе в районе проведения Операции Объединенных сил российские оккупационные войска продолжают дестабилизировать обстановку и создавать атмосферу напряжения. Для этого они обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, игнорируя режим "тишины".
За минувшие сутки, 9 октября, враг шесть раз открывал огонь в сторону позиций украинских защитников, дважды – из запрещенного Минскими договоренностями оружия. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook.
Таким образом наемники РФ постоянно пытаются спровоцировать украинцев на применение оружия в ответ на их действия.
Где вчера были зафиксированы обстрелы:
В районе Майорска – из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Красногоровки – из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.
Неподалеку от Новозвановки – из станковых противотанковых гранатометов.
Возле Золотого-4 – из минометов калибра 120 мм.
В районе Водяного на Приазовье – из гранатометов различных систем.
В направлении Новолуганского – из стрелкового оружия.
Украинские военнослужащие применяли разрешенное оружие, чтобы прекратить огневую активность противника. В течение суток обошлось без потерь среди наших воинов.
"Наши воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – добавили в штабе.
Отмечается, что по состоянию на 7 часов утра воскресенья, 10 октября, нарушений режима прекращения огня на Донбассе не было зафиксировано.
Как сообщал OBOZREVATEL, в течение предыдущих суток, 8 октября, оккупанты 10 раз обстреливали позиции ВСУ и ранили украинского защитника.