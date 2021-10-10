На Донбассе наемники РФ ударили по ВСУ из запрещенного оружия – штаб ООС

На Донбассе в районе проведения Операции Объединенных сил российские оккупационные войска продолжают дестабилизировать обстановку и создавать атмосферу напряжения. Для этого они обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, игнорируя режим "тишины".

За минувшие сутки, 9 октября, враг шесть раз открывал огонь в сторону позиций украинских защитников, дважды – из запрещенного Минскими договоренностями оружия. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

Таким образом наемники РФ постоянно пытаются спровоцировать украинцев на применение оружия в ответ на их действия.

Где вчера были зафиксированы обстрелы:

В районе Майорска – из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

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Вблизи Красногоровки – из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.

Неподалеку от Новозвановки – из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Золотого-4 – из минометов калибра 120 мм.

В районе Водяного на Приазовье – из гранатометов различных систем.

В направлении Новолуганского – из стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие применяли разрешенное оружие, чтобы прекратить огневую активность противника. В течение суток обошлось без потерь среди наших воинов.

"Наши воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – добавили в штабе.

Отмечается, что по состоянию на 7 часов утра воскресенья, 10 октября, нарушений режима прекращения огня на Донбассе не было зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение предыдущих суток, 8 октября, оккупанты 10 раз обстреливали позиции ВСУ и ранили украинского защитника.