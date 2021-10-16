Боевики стянули к линии разграничения танки, гаубицы и бронемашины. Карта

Оккупационные войска РФ стянули на полигон в районе Миусинска Луганской области 18 боевых бронемашин, 10 танков, 15 прицепных и 9 самоходных гаубиц, а также 6 РСЗО (реактивная система залпового огня). Таким образом, число зафиксированных ОБСЕ нарушений со стороны оккупантов в течение суток увеличилось с 18 до 58.

Это является очевидным свидетельством агрессивных намерений вооруженных формирований РФ на Донбассе, говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), опубликованном на странице пресс-центра ООС в Facebook.

Факты нарушений на оккупированных территориях были освещены в ежедневном отчете миссии ОБСЕ от 15 октября. Указанное вооружение было размещено с нарушением линии отвода. Как известно, в районе последней, согласно Минским соглашениям, тяжелое вооружение и военная техника запрещены.

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Как говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, размещение такого количества единиц боевой техники может означать, что оккупанты намерены создать тактическую группу для усиления своих подразделений на линии соприкосновения или содержания в виде резерва.

По данным пресс-центра ООС, в целом за сутки российско-оккупационные войска 6 раз нарушили режим "тишины", из них 2 раза – из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Обстрелы по ВСУ велись в направлении Луганского – из гранатометов, Новотошковского – из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, Красногоровки – из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов, Новолуганского – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Крымского оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов, а возле Широкино – из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Между тем подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на прежде обозначенных позициях и неуклонно соблюдают режим прекращения огня, сообщила украинская сторона СЦКК.

Как писал OBOZREVATEL, ранее российские оккупанты ударили по ВСУ на Донбассе из запрещенного вооружения. В результате был ранен один украинский защитник.