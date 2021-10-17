Оккупанты устроили провокации на Донбассе: за сутки зафиксировано 11 нарушений – штаб ООС

София Закревская
София Закревская
Расследования
1 минута
656
Оккупанты устроили провокации на Донбассе: за сутки зафиксировано 11 нарушений – штаб ООС

За прошедшие сутки, 16 октября, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режим тишины со стороны наемников России. Из них четыре – с применением запрещенной минского договоренностями оружия.

Вооруженные формирования оккупантов продолжают открыто игнорировать соглашения о прекращении огня. Противник обстреливает позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы спровоцировать наших защитников на ответный огонь, сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

Где позиции украинских военных попали под обстрел за прошедшие сутки:

  • В направлении Луганского – из гранатометов различных систем.

  • В сторону Новотошковского – из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Видео дня

  • Возле Красногоровки – из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

  • Вблизи Новолуганского – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

  • Неподалеку от Крымского – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

  • Возле Широкино – из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

  • В направлении Марьинки – из минометов калибра 82 мм.

  • В районе Светлодарска – из станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди украинских воинов нет. Отмечается, что они открывали огонь в ответ на действия врага только из разрешенных видов вооружения.

По состоянию на семь часов утра воскресенья, 17 октября, новых обстрелов на Донбассе не зафиксировано.

"Наши воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – добавили в штабе.

Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска России стянули к линии разграничения на Донбассе танки, гаубицы и бронемашины. Нарушения зафиксировала СММ ОБСЕ.

УкраинаОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтВойна на ДонбассеРоссия - страна-агрессорВооруженные силы УкраиныООСДонбассНовости Донбасса