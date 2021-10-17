Оккупанты устроили провокации на Донбассе: за сутки зафиксировано 11 нарушений – штаб ООС

За прошедшие сутки, 16 октября, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режим тишины со стороны наемников России. Из них четыре – с применением запрещенной минского договоренностями оружия.

Вооруженные формирования оккупантов продолжают открыто игнорировать соглашения о прекращении огня. Противник обстреливает позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы спровоцировать наших защитников на ответный огонь, сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

Где позиции украинских военных попали под обстрел за прошедшие сутки:

В направлении Луганского – из гранатометов различных систем.

В сторону Новотошковского – из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

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Возле Красногоровки – из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Крымского – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Широкино – из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Марьинки – из минометов калибра 82 мм.

В районе Светлодарска – из станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди украинских воинов нет. Отмечается, что они открывали огонь в ответ на действия врага только из разрешенных видов вооружения.

По состоянию на семь часов утра воскресенья, 17 октября, новых обстрелов на Донбассе не зафиксировано.

"Наши воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – добавили в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска России стянули к линии разграничения на Донбассе танки, гаубицы и бронемашины. Нарушения зафиксировала СММ ОБСЕ.