Наемники РФ на Донбассе ударили по ВСУ из запрещенного оружия и ранили военного

За прошедшие сутки, 15 октября, российские оккупационные войска продолжили игнорировать режим прекращения огня и восемь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе. Четыре раза враг применил запрещенное Минскими договоренностями оружие.

В результате действий противника ранение получил один защитник Украины, сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Состояние здоровья воина – удовлетворительное, он продолжил получать лечение в медучреждении после оказания ему первой помощи.

Отмечается, что украинские военнослужащие открывали огонь в ответ на действия наемников РФ только из разрешенных видов вооружения.

Где были зафиксированы обстрелы 15 октября:

Видео дня

Вблизи Новозвановки – из минометов калибра 120 мм и противотанкового ракетного комплекса.

Неподалеку от Золотого-4 – из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.

В районе Авдеевки – из минометов калибра 82 мм.

В направлении Новотошковского – из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

Возле Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Лебединского – из минометов калибра 120 мм.

По состоянию на 7 часов утра субботы, 16 октября, нарушений режима тишины в зоне проведения ООС за текущие сутки не было.

"Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению", – добавили в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании СНБО 15 октября приняли План обороны Украины, который является секретным и будет применяться в условиях полномасштабной войны.