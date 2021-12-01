Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, украинские военные подавили огонь – штаб ООС

За минувшие сутки, 30 ноября, российско-оккупационные войска в Донбассе 4 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Огонь открывали из станковых противотанковых, автоматических станковых и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом говорится в утренней сводке Операции объединенных сил в Facebook. В то же время по состоянию на 7 часов утра 1 декабря нарушение режима прекращения огня со стороны вражеских войск не зафиксировано. Отмечается, что действия российских наемников не привели к потерям среди украинских военнослужащих. Обстрелы, в частности, велись:

в направлении Нью-Йорка – из станковых противотанковых, автоматических станковых и крупнокалиберных пулеметов;

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вблизи Южного дважды нарушен режим нарушения тишины, используя минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие;

в сторону Шумов – из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В ООС отметили, что украинские защитники открывали ответный огонь, применяя разрешенное вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Напомним, 29 ноября, российско-оккупационные войска 8 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. В результате двое военнослужащих получили ранения. Сейчас украинские защитники находятся в лечебном учреждении. Их состояние удовлетворительное. Также в результате обстрела противника пострадал один местный житель.

Обстрелы, в частности, велись в направлении Станицы Луганской. Под них попали окраины населенного пункта.

Военный эксперт Сергей Згурец рассказал, что в случае демонстрации агрессивных действий России у границ Украины США передадут украинским Вооруженным силам разнообразное вооружение. Список образцов техники уже достаточно точно определен. Вероятно, это будут вертолеты Ми-17, потому что они могут выполнять разные миссии и к ним не будет претензий, ПЗРК Stinger.

Эксперт также отметил, что в настоящее время ситуация со связью среди военных стала намного лучше, поскольку США предоставили большое количество разных типов радиостанции HARRIS, в частности последнего поколения. А они могут работать при наличии российских средств радиоэлектронной борьбы.

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