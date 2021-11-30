Оккупанты на Донбассе ранили двух бойцов ВСУ и мирного жителя – штаб ООС

За прошедшие сутки, 29 ноября, российско-оккупационныt войска 8 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. Два раза противник применял запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Вооруженные силы Украины открывали ответный огонь без применения запрещенного вооружения, и заставили оккупантов прекратить обстрелы.

В результате обстрелов врага двое военнослужащих получили ранения. Сейчас украинские защитники находятся в лечебном заведении. Их состояние удовлетворительное. Также в результате обстрела противника пострадал один местный житель. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.

В течение суток противник вел огонь в направлении шести населенных пунктов. В сторону Старогнатовки и Светлодарска враг стрелял из автоматических станковых гранатометов. Направление Станицы Луганской оккупанты обстреляли из 122-мм артиллерии. Под обстрелы попали окрестности населенного пункта, в результате один местный житель получил ранение.

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Также минометы противник применил около Старого Айдара. В районе Новоалександровки и Новолуганского враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

В свою очередь офицер ВСУ Сергей Нещадим в Twitter сообщил, что за прошедшие сутки было уничтожено 3 оккупанта, еще 3 ранены.

Втрати орків 29.11.2021 р. склали 3 особи:

Санітарні (300) - 3 (1 - 1 омсбр 1 АК, 1 - 9омсп 1 АК, 1 - 4 омсбр 2 АК, не бойові, обставини уточнюються).



Додатково інформація уточнюється.#200_бригада — Сергей Нещадим (@nevedimka123) November 30, 2021

Также 29 ноября командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев встретился с Аташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине полковником Британи Стюарт. В ходе встречи стороны обсудили вопросы военного сотрудничества, а также возможности совместного развития способностей Командования объединенных сил ВСУ.

Командующий проинформировал Британи Стюарт о ситуации с безопасностью на востоке Украины, в Черноморском регионе и вдоль украинской границы.

В свою очередь полковник Британи Стюарт отметила, что американская сторона готова к продолжению оказания поддержки и практической помощи Украине по защите территориальной целостности и сдерживанию агрессии.

"Наши усилия в сфере военного сотрудничества и совместной подготовки должны быть направлены на повышение уровня взаимного доверия, дружбы и процветания наших стран", – подчеркнула полковник Британи Стюарт.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в ноябре Вооруженные силы применяли противотанковый ракетный комплекс Javelin против оккупантов на Донбассе. По его словам, эта система обладает значительным психологическим сдерживающим фактором для противника.

После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал применение Вооруженными силами Украины комплексов Javelin якобы попыткой спровоцировать обострение на Донбассе. В то же время дипломат заявил, что тема Украины будет обсуждаться в ходе нового контакта президентов РФ и США.