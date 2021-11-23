Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены двое украинских военных – штаб ООС

В течение суток, 22 ноября, оккупационные войска на востоке Украины 7 раз нарушили режим прекращения огня. При чем 3 раза противник на Донбассе использовал вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Как сообщили в штабе Операции объединенных сил, в следствии вражеских обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих. Состояние одного военнослужащего – удовлетворительное. Второй раненый боец находится в тяжелом состоянии.

Российско-оккупационные формирования вели огонь в сторону Попасной, Причепиловки, Лебединского, Каменки и Павлополя. Противники использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, минометы и стрелковое оружие.

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В штабе ООС сообщили, что украинские военнослужащие вели ответный огонь без применения запрещенного вооружения, чем заставили оккупантов прекратить обстрелы.

В свою очередь офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим в Twitter сообщил, что потери оккупантов за 22 ноября пока уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе. Руководство государства намерено искать политико-дипломатическое разрешение конфликта.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что ВСУ применяли противотанковый ракетный комплекс Javelin против оккупантов на Донбассе. По его словам, эта система обладает значительным психологическим сдерживающим фактором для противника.