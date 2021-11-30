Женился на украинке и мечтал стать знаменитым спортсменом: на Донбассе погиб 29-летней азербайджанец. Фото

На Донбассе от пули вражеского снайпера снова погиб защитник Украины. Российско-оккупационные войска убили 29-летнего уроженца Азербайджана Али Алхаслы. До того, как уйти на фронт, парень профессионально занимался смешанными единоборствами и мечтал стать известным спортсменом.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Старший солдат 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Али Наиб Алхаслы погиб 26 ноября. Медики пытались спасти его, но не смогли.

Последние несколько лет парень жил в Харькове, где у него осталась жена Наталья. А на родине в Азербайджане у бойца живет мама.

Во вторник, 30 ноября, с Али попрощались в Соборной мечети Харькова.

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Али родился и вырос в Азербайджане, где занимался восточными единоборствами. Он мечтал стать профессиональным спортсменом. В Харьков он приехал несколько лет назад, где пошел заниматься в спортивный клуб "Воїн".

"Мы познакомились с ним в 2017 году. Незадолго до этого он приехал в Харьков. Он пришел ко мне и сказал, что хочет стать профессиональным спортсменом и зарабатывать этим на жизнь. Хотя некоторые его отговаривали, мол, у нас это не развито так, как в других странах. Но он принял твердое решение. Он был очень бескомпромиссным и бесстрашным, ничего не боялся", – вспоминает его тренер и руководитель клуба Артур Малявин.

Почему он выбрал именно Украину, никто не знает. Но знакомые предполагают, что тут в Харькове жила его девушка Наталья, на которой он вскоре и женился. Может именно это и повлияло на решение парня.

Али начал регулярные занятия смешанными единоборствами, стал выступать на соревнованиях. Судя по страницам в соцсетях, у него было 13 побед и всего одно поражение. В 2018-м на турнире в Сумах Али стал чемпионом Украины по "казацкому двобою".

Когда Али отправился на Донбасс, то продолжал поддерживать связь со спортсменами и клубом. Он планировал продолжить занятия спортом после службы.

"Он был очень бесстрашным, может поэтому и пошел воевать", – говорит его тренер.

Президент клуба Promotion Akkerman Сергей Чернов вспоминает, что Али выступал у них на соревнованиях: "Он очень общительный, компанейский парень. Я потом наблюдал за ним в соцсетях, видел, что он пошел воевать. Очень жаль, что Али погиб, у него была перспектива в спорте".

На похороны Али из Азербайджана приехали его мама и брат.

Али Алхаслы стал шестым защитником Украины, который погиб в ноябре.

2 ноября от пули снайпера погиб Сергей Елисеев из 128-й Отдельной горноштурмовой бригады.