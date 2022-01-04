Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, тяжело ранен военный – штаб ООС

За минувшие сутки, 3 января, российско-оккупационные войска 3 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате действий врага один украинский военнослужащий получил ранение.

Как сообщается в утренней сводке Операции объединенных сил в Facebook, в настоящее время он находится в лечебном учреждении в тяжелом состоянии. Также отмечается, что противник вел обстрелы в направлении:

Светлодарска – из автоматических и противотанковых гранатометов;

Лебединского – из стрелкового оружия;

Шумов – из автоматических станковых гранатометов.

В то же время по состоянию на 7:00 4 января вражеские обстрелы не зафиксированы. Также отмечается, что благодаря усилиям воинов ООС рубежи украинских подразделений остались прежними.

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Со своей стороны оккупанты 3 января понесли одну потерю, сообщил в своем Twitter офицер ВСУ Сергей Нещадым.

"Потери орков 03.01.22 составили 1 человека: санитарные (300) – 1 (7 омсбр 2АК, небоевой, порезал вены)", – сообщил он.

Также, по информации Нещадыма, потери противника 2 января также дополнительно составили одного человека.

"Санитарные (300) – 1 (2 омсбр 2АК, небоевой, перелом ноги по неосторожности)", – уточнил офицер.

Напомним, 2 января в Донбассе установился "режим тишины". За сутки не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны российско-оккупационных войск. В то же время, в штабе отметили, что украинские военнослужащие контролируют ситуацию на фронте, а также продолжают работать над выполнением задач по сдерживанию агрессии Российской Федерации на востоке страны.

Однако еще 31 декабря на Донбассе в зоне проведения ООС российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов погиб один защитник Украины. И 1 января российские наемники также четырежды обстреляли украинские позиции. К счастью, потерь среди бойцов ООС не было.

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