Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, тяжело ранен военный – штаб ООС
За минувшие сутки, 3 января, российско-оккупационные войска 3 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате действий врага один украинский военнослужащий получил ранение.
Как сообщается в утренней сводке Операции объединенных сил в Facebook, в настоящее время он находится в лечебном учреждении в тяжелом состоянии. Также отмечается, что противник вел обстрелы в направлении:
Светлодарска – из автоматических и противотанковых гранатометов;
Лебединского – из стрелкового оружия;
Шумов – из автоматических станковых гранатометов.
В то же время по состоянию на 7:00 4 января вражеские обстрелы не зафиксированы. Также отмечается, что благодаря усилиям воинов ООС рубежи украинских подразделений остались прежними.
Со своей стороны оккупанты 3 января понесли одну потерю, сообщил в своем Twitter офицер ВСУ Сергей Нещадым.
"Потери орков 03.01.22 составили 1 человека: санитарные (300) – 1 (7 омсбр 2АК, небоевой, порезал вены)", – сообщил он.
Также, по информации Нещадыма, потери противника 2 января также дополнительно составили одного человека.
"Санитарные (300) – 1 (2 омсбр 2АК, небоевой, перелом ноги по неосторожности)", – уточнил офицер.
Напомним, 2 января в Донбассе установился "режим тишины". За сутки не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны российско-оккупационных войск. В то же время, в штабе отметили, что украинские военнослужащие контролируют ситуацию на фронте, а также продолжают работать над выполнением задач по сдерживанию агрессии Российской Федерации на востоке страны.
Однако еще 31 декабря на Донбассе в зоне проведения ООС российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов погиб один защитник Украины. И 1 января российские наемники также четырежды обстреляли украинские позиции. К счастью, потерь среди бойцов ООС не было.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 января в Донбассе нашли мертвым военнослужащего ВСУ. Также в этот день оккупанты в зоне ООС ранили защитника Украины;
В 2021 году российские суды приняли решение об экстрадиции в Украину и другие страны 499 наемников, участвовавших в захвате украинских территорий. Большинство из них сразу просят политическое убежище, однако получают отказ.