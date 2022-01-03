На Донбассе нашли тело молодого военного с простреленной головой: что о нем известно
В Донецкой области 3 января нашли мертвым военнослужащего Вооруженных сил Украины. Также в этот день оккупанты в зоне ООС ранили защитника Украины.
Об этом смерти контрактника сообщает на Facebook-странице Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил. Правоохранители рассматривают несколько версий происшествия: самоубийство, доведение до самоубийства, умышленное убийство и нарушение правил обращения с оружием.
Солдат-контрактник 2001 года рождения – родом из Нововасилевки Запорожской области, он был механиком-водителем медицинского пункта первого механизированного батальона одной из воинских частей.
Его нашли застреленным из собственного штатного оружия по месту несения службы.
Предварительно, расследование ведется по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса.
В то же время в штабе Операции объединенных сил сообщили, что российско-оккупационные войска 3 января трижды нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранение получил один защитник Украины – сейчас он в состоянии средней тяжести.
Оккупанты обстреливали позиции ВСУ:
в районе Светлодарска из автоматических и противотанковых гранатометов;
в районе Лебединского из стрелкового оружия;
вблизи Шумов из автоматических станковых гранатометов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в конце декабря в Донецкой области также обнаружили мертвым военнослужащего военной службы по контракту. По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством.