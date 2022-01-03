На Донбассе нашли тело молодого военного с простреленной головой: что о нем известно

В Донецкой области 3 января нашли мертвым военнослужащего Вооруженных сил Украины. Также в этот день оккупанты в зоне ООС ранили защитника Украины.

Об этом смерти контрактника сообщает на Facebook-странице Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил. Правоохранители рассматривают несколько версий происшествия: самоубийство, доведение до самоубийства, умышленное убийство и нарушение правил обращения с оружием.

Солдат-контрактник 2001 года рождения – родом из Нововасилевки Запорожской области, он был механиком-водителем медицинского пункта первого механизированного батальона одной из воинских частей.

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Его нашли застреленным из собственного штатного оружия по месту несения службы.

Предварительно, расследование ведется по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса.

В то же время в штабе Операции объединенных сил сообщили, что российско-оккупационные войска 3 января трижды нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранение получил один защитник Украины – сейчас он в состоянии средней тяжести.

Оккупанты обстреливали позиции ВСУ:

в районе Светлодарска из автоматических и противотанковых гранатометов;

в районе Лебединского из стрелкового оружия;

вблизи Шумов из автоматических станковых гранатометов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце декабря в Донецкой области также обнаружили мертвым военнослужащего военной службы по контракту. По предварительной информации, он покончил жизнь самоубийством.