Бумеранг ударил по предателям: Россия избавляется от наемников, воевавших за нее на Донбассе

В 2021 году российские суды приняли решение об экстрадиции в Украину и другие страны 499 наемников, принимавших участие в захвате Крымского полуострова и части Донецкой и Луганской областей. Подавляющее большинство сразу просят политическое убежище, однако получают отказ: для России это отработанный материал.

Подробнее об этом и что творят "герои" на территории РФ – читайте в материале OBOZREVATEL.

Москва слезам не верит

Несмотря на то, что между Украиной и Россией нет договора об обязательной экстрадиции, однако действуют Европейская конвенция о выдаче и Конвенция о правовой помощи, а также Конвенция о правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

"Но выполняет их Россия избирательно: требует доказательств, которые при желании не признает таковыми, и многое другое. Однако результат налицо: российских наемников, убивавших наших военных и гражданских, экстрадируют в Украину, Узбекистан, Казахстан, Чехию и другие страны", – рассказал наш собеседник в украинской спецслужбе.

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По данным российской Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), в 2021 году принято решение об экстрадиции из России 499 бывших "ополченцев" (в 2020 году таких было 445). Некоторые случаи становятся поводом для информационного "шума" в среде наемников, однако большинство даже не освещается в росСМИ.

"Россия все делает по-тихому: без шума, не привлекая внимания, но целенаправленно избавляется от отработанного материала", – говорит наш собеседник.

По его мнению, причина в том, что осевшие на территории РФ наемники не находят себя в мирной жизни, сбиваются в банды, грабят и убивают: "В РФ их не воспринимают как героев-освободителей, приходится идти на самую черновую работу и они это воспринимают как унижение. А потом устраивают криминальный террор".

За Россию воевали убийцы и насильники

Один из последних резонансных случаев – это решение об экстрадиции в Украину Олега Снидинова. За уроженцем г. Красный Луч (сейчас Хрустальный) Луганской области еще до войны тянулся длинный криминальный шлейф: он был осужден за изнасилование и двойное убийство, много лет провел за решеткой.

Агрессию России Снидинов принял с воодушевлением – как окно возможностей. Чтобы быстрее стать "своим", пошел воевать на стороне российских оккупантов, потом устроился "внештатным сотрудником Генпрокуратуры ЛНР" и сколотил банду, которая терроризировала местных жителей.

Его мародерство, разбои и грабежи переполнили чашу терпения даже оккупационной "администрации" (а может не поделился) и Снидинова бросили за решетку. "Обвинительный акт" насчитывал 11 преступлений, однако бывший "ополченец" запугал свидетелей и сумел выйти на свободу.

Практически сразу он сбежал в Россию, где пытался легализоваться, получить гражданство, но не удалось. А попался по-глупому: его задержали сотрудники ФСБ, когда Снидинов буянил на улице, и передали полицейским. Когда "пробили" по базам, всплыла подробная информация по криминалу и от "героя" решили избавиться: экстрадировать в Украину. Что, конечно же, ужаснуло как самого Олега Снидинова, так и его "сослуживцев".

А вот беларус Дмитрий Макаревич после того, как убивал украинских военных на Донбассе в рядах мотороловской "Спарты", сначала попался в руки родных спецслужб в РБ и отсидел полтора года за хулиганство. После выхода из колонии Макаревич сразу же выехал в Россию и сколотил банду с двумя гражданами РФ.

Участники преступной группы попались после разбойного нападения в Подмосковье, во время которого убили человека. Избежавший украинского правосудия убийца проведет в российской тюрьме ближайшие полтора десятка лет.

Обидели "героя"

Не менее интересна судьба и российских наемников, обосновавшихся в Крыму. "Заслуженных ополченцев" новые "власти" спустя время спокойно выбрасывают на улицу.

Яркий пример – Овсеп Минасян, который награжден медалью "За возвращение Крыма", благодарностью от президента РФ Владимира Путина и почетной грамотой российского "правительства Крыма" – чем он очень гордился.

Минасян родился в Азербайджане, но много лет жил в АРК, владел кафе в Гаспре. Во время "русской весны" 2014 года стал активным участником аннексии Крыма и возглавил "самооборону ЮБК", позднее засветился и на Донбассе.

В 2019 году Минасян устроился в "администрацию" Ялты и получил служебную квартиру, однако проработал менее года и его решили выселить. Это вызвало настоящую истерику у "заслуженного освободителя", многочисленные обращения к властям России и в суд. Но, как видим, прошлые "заслуги" оказались никому не нужны – предателей нигде не любят.

Информация о Минасяне есть и в базе розыска МВД Украины, причем указано, что он скрывается от органов досудебного расследования по подозрению в преступлениях по ч.5 ст.260 (Участие в незаконных военизированных или вооруженных формированиях, которое повлекло тяжкие последствия), за что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией.

Такие случаи не единичны, просто некоторые "обиженные" российской властью покорно закрывают рты, другие еще надеются на "справедливость" – забывая о правиле бумеранга.