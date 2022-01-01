Наемники РФ начали Новый год с обстрелов украинских защитников – штаб ООС

С начала суток, 1 января, российско-оккупационные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военнослужащих в результате действий противника нет.

В штабе Операции объединенных сил в Facebook сообщили, что оккупанты вели огонь в направлении четырех населенных пунктов. Враг использовал гранатометы и стрелковое оружие.

В направлении населенного пункта Широкино оккупационные войска открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новолуганского наемники Российской Федерации произвели обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.

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Недалеко от Водяного Донецкой области противник открывал огонь из противотанковых гранатометов.

В сторону Зайцевого российско-оккупационные формирования вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

В штабе ООС подчеркнули, что благодаря усилиям военнослужащих ВСУ рубежи украинских подразделений остались прежними.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины не удалось добиться созыва внеочередного заседания из-за нарушения российскими военными и их наемниками режима прекращения огня на Донбассе. Такое предложение было отвергнуто – российская сторона назвала проведение внеочередного заседания "нецелесообразным".

Напомним, что украинская делегация в ТКГ заявила, что на последнем в 2021 году заседании группы удалось договориться о возобновлении действия режима прекращения огня. Он был провозглашен еще 22 июля 2020 года. В Министерстве обороны Украины поприветствовали договоренности и заверили, что ВСУ, как и раньше, будут соблюдать режим прекращения огня.

К слову, член украинской делегации в ТКГ по Донбассу журналист Сергей Гармаш считает, что фейки или информационные вбросы со стороны Российской Федерации могут стать причиной эскалации конфликта на Донбассе. Россия не заинтересована в диалоге, а наоборот, ищет повод напасть на Украину.

Ранее экс-лидер "Правого сектора", командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош заявил, что Кремль готовит провокации на Донбассе. Экс-лидер "Правого сектора" подчеркнул, что его насторожило то, что, по словам Шойгу, США якобы завезли на Донбасс неизвестное химическое вещество. Ярош считает, что это фактически намек на возможное применение химического оружия.