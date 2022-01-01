Наемники РФ на Донбассе обстреляли ВСУ, погиб украинский военный

За прошедшие сутки, 31 декабря, на Донбассе в зоне проведения Операции Объединенных сил российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов погиб один защитник Украины.

Из-за действий противника он получил ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook и выразили соболезнования родным погибшего Героя.

Обстрелы 31 декабря:

Неподалеку от Травневого Донецкой области – из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Авдеевки – из стрелкового оружия.

В сторону Водяного Донецкой области – из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В течение текущих суток, 1 января, оккупанты уже трижды обстреливали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потерь срединаших воинов нет.

Обстрелы по состоянию на 7:00 1 января:

В направлении Широкино – из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новолуганского – из гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Водяного Донецкой области – из противотанковых гранатометов.

Украинские военнослужащие вынудили врага прекратить огневую активность, применив для этого разрешенные виды оружия.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", – отметили в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 декабря российско-оккупационные войска на Донбассе трижды нарушали режим прекращения огня. При этом враг использовал запрещенное Минскими договоренностями вооружение.