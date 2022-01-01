Наемники РФ на Донбассе обстреляли ВСУ, погиб украинский военный
За прошедшие сутки, 31 декабря, на Донбассе в зоне проведения Операции Объединенных сил российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов погиб один защитник Украины.
Из-за действий противника он получил ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook и выразили соболезнования родным погибшего Героя.
Обстрелы 31 декабря:
Неподалеку от Травневого Донецкой области – из автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Авдеевки – из стрелкового оружия.
В сторону Водяного Донецкой области – из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В течение текущих суток, 1 января, оккупанты уже трижды обстреливали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потерь срединаших воинов нет.
Обстрелы по состоянию на 7:00 1 января:
В направлении Широкино – из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Новолуганского – из гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Водяного Донецкой области – из противотанковых гранатометов.
Украинские военнослужащие вынудили врага прекратить огневую активность, применив для этого разрешенные виды оружия.
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", – отметили в штабе.
Как сообщал OBOZREVATEL, 30 декабря российско-оккупационные войска на Донбассе трижды нарушали режим прекращения огня. При этом враг использовал запрещенное Минскими договоренностями вооружение.