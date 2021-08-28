Названо имя убитого на Донбассе украинского воина: без отца остались двое детей

В зоне боевых действий на Донбассе в пятницу, 27 августа, погиб Выскребец Андрей Викторович. В мужчину, который выполнял боевую задачу в Донецкой области, выстрелил вражеский снайпер.

Имя убитого защитника Украины обнародовали на Facebook-странице "Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки" в субботу, 28 августа. Известно, что воин был родом из Запорожской области.

Андрей служил в 74-м отдельном разведывательном батальоне Сухопутных войск Вооруженных сил.

На востоке Украины он с 2015 года. Сперва он был мобилизован на Донбасс, а в 2016 году заключил свой первый контракт. Проходил службу также в 26-й артиллерийской бригаде, в 55-й ОАБр.

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У мужчины осталась жена и двое детей. Известная также дата церемонии прощания с бойцом – в 10:30 понедельника, 30 августа, на площади Героев в Запорожье.

Напомним, ранее военные сообщали, что Герой, погибший на Донбассе 27 августа, получил несовместимое с жизнью ранение.

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