Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, украинские военные открыли огонь в ответ

За минувшие сутки, 25 августа, российские оккупационные войска на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди Вооруженных сил Украины нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объеденных сил. Против украинских военных применяли автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, автоматические станковые гранатометы.

Огонь велся около населенных пунктов Новолуганское, Майское и Катериновка.

Также в Луганской области российские оккупанты запускали беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

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На обстрелы врага украинские воины открывали огонь в ответ.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм.

С начала текущих суток, 26 августа, противник обстрелов не проводил.

Днем ранее, 24 августа, российские оккупанты обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военный Вооруженных сил Украины погиб, еще двое были ранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Юрий Бутусов сказал, что украинский военнослужащий на Донбассе один ликвидировал весь личный состав вражеского опорного пункта – пятерых российских наемников – и благополучно вернулся. Они регулярно нарушали перемирие и обстреливали позиции ВСУ.