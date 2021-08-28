Оккупанты открыли огонь по позициям ВСУ на Донбассе, ранен украинский военный

Вооруженные формирования Российской Федерации 28 августа несколько раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и ранили защитника Украины. Это случилось в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Об обстреле сообщили на Facebook-соринци ОТУ, не уточняя его место и обстоятельства. В то же время журналист Юрий Бутусов в соцсети заявил, что речь идет об Авдеевке – там оккупанты утром в субботу ударили из артиллерии по району, где базируется тыловой подразделение ВСУ.

В ОТУ "Восток" отметили лишь, что воин получил проникающее осколочное ранение. Ему на месте оказали первую медпомощь и доставили в госпиталь. Состояние защитника медики оценивали как удовлетворительное.

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Также в сообщении подчеркивается, что на действия российско-оккупационных войск украинские военнослужащие "оказали адекватный ответ, прекратив огневую активность противника".

Со своей стороны Бутусов отметил, что события происходили именно в Авдеевке. Известно, что утром там было зафиксировано два артиллерийских обстрела, которые наемники РФ вели из района неподконтрольного села Спартак Донецкой области.

Журналист заявил, что командование ВСУ скрывает детали о том, что происходит сейчас в городе.

"Сегодня российские артиллерия дважды обстреляла Авдеевку – это произошло впервые с 2017 года. Украинское командование ООС молчит и ответный огонь по оккупантам приказало не открывать. Полная безответственность", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, обстрел российскими наемниками Авдеевки 28 августа привел к ограничению на три дня движения поездов в регионе. Известно, что из-за событий работников авдеевской железнодорожной станции и пассажиров эвакуировали.