Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский военный – штаб ООС

За минувшие сутки, 26 августа, российские оккупанты трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе. Под обстрелами был ранен один военный Вооруженных сил Украины.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объеденных сил. Состояние здоровья раненого бойца – удовлетворительное.

Враг вел огонь возле населенных пунктов:

Вблизи Орехово оккупанты обстреляли позиции ВСУ из противотанковых ракетных комплексов.

Около Авдеевки противник применил минометы 82-го калибр.

В районе Новолуганского враг вел огонь из стрелкового оружия.

В ответ на обстрелы украинские военные открывали огонь в ответ.

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О нарушении перемирия российскими оккупантами Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

Офицер ВСУ Сергей Нещадим в Twitter сообщил, что потери врага за 26 августа составили один человека: безвозвратные (200) – 1 (1-6 омсп 2 АК, не боевой, подрыв на НВП).

С начала текущих суток, 27 августа, враг новых обстрелов не проводил.

Днем ранее, 25 августа, российские оккупационные войска на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместе со своей командой активно занимается вопросом помилования украинских военных, которые защищали суверенитет и независимость Украины на востоке страны с 2014 года.